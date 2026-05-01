Luna Bebek Annesinin Kopyası Çıktı! Burcu Biricik’in Kızı Sosyal Medyayı Salladı

Türk televizyon tarihinin en yetenekli isimlerinden biri olan Burcu Biricik, hem kariyerindeki yeni hamleleri hem de kızı Luna’nın büyüme serüveniyle 2026 magazin gündeminin merkezinde yer alıyor. Camdaki Kız dizisindeki Nalan karakteriyle hafızalara kazınan ve ardından annelik heyecanıyla setlere ara veren başarılı oyuncu, bu kez kızı Luna’nın annesine olan inanılmaz benzerliğiyle konuşuluyor.

Luna Bebek Büyüdü: "Aynı Annesi!"

2016 yılında hayatını birleştirdiği reklamcı Emre Yetkin ile mutlu bir evlilik sürdüren Burcu Biricik, 2024 yılında kızı Luna’yı kucağına alarak ilk kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Emre Yetkin’in sosyal medya hesabından paylaştığı son karelerde, minik Luna’nın yüz hatlarının belirginleşmesiyle birlikte annesiyle olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medya kullanıcıları, Luna’nın fotoğraflarının altına “Burcu’nun kopyası”, “Küçük Burcu Biricik” ve “Gülüşü bile annesi” şeklinde binlerce yorum bıraktı.

Burcu Biricik Setlere Dev Dönüş Yapıyor

Annelik molasını noktalayan Burcu Biricik, 2026 yılına iddialı bir projeyle damga vurmaya hazırlanıyor. Ödüllü yönetmen Emin Alper’in imzasını taşıyan ve HBO Max platformunda yayınlanacak olan İnsanlar dizisiyle ekranlara dönecek olan oyuncu, hayranlarını heyecanlandırdı. 8 bölümden oluşacak bu dijital projede başrolü üstlenen Biricik, farklı toplumsal sınıfların kesişme noktasını anlatan derinlikli bir hikayeyle izleyici karşısına çıkacak.

Örnek Çiftin Mutlu Yuvası

Magazin dünyasının polemiklerden uzak, örnek gösterilen çiftlerinden biri olan Burcu Biricik ve Emre Yetkin, 10 yıla yaklaşan birlikteliklerini Luna ile taçlandırmanın keyfini sürüyor. Özel hayatlarını büyük bir mahremiyet içinde yaşamayı tercih eden ikili, nadiren paylaştıkları aile pozlarıyla takipçilerinden tam not alıyor. Burcu Biricik’in hem annelik heyecanı hem de yeni profesyonel yolculuğu, 2026’nın en çok takip edilen hikayeleri arasında yer almaya devam edecek gibi görünüyor.