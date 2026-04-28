Lüks Villayı Değil Apartman Dairesini Seçti! Hakkı Bulut’un Şaşırtan Evi

Arabesk müziğin efsane isimlerinden Hakkı Bulut, yıllardır süregelen başarısına rağmen tercih ettiği sade yaşam tarzıyla bir kez daha takdir topladı. Şöhret dünyasının gösterişli hayatlarından uzak duran usta sanatçının, İstanbul Bahçelievler’de bulunan mütevazı evi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Halktan kopmayan tavrıyla bilinen Bulut, 60 yıllık hayat arkadaşı Saadet Bulut ile birlikte sürdürdüğü düzeniyle örnek bir duruş sergiliyor.

Bahçelievler’de Mütevazı Bir Yaşam

Usta sanatçı, lüks villalar veya rezidanslar yerine Bahçelievler’de bulunan standart bir apartman dairesinde yaşamayı tercih ediyor. 3+1 büyüklüğündeki evi, sanatçının karakterini yansıtan bir sadeliğe sahip. Dikkat çeken bir diğer detay ise Hakkı Bulut’un aynı apartmanda iki dairesinin bulunması; sanatçı bu dairelerden birini kızıyla birlikte çalışma ofisi olarak kullanarak müzik çalışmalarını buradan yürütüyor.

Dekorasyonda Nostalji ve Samimiyet

Evin dekorasyonunda mavi ve kahve tonlarının ağırlıkta olduğu görülüyor. Modern tasarımlar yerine eski tarz mobilyaların tercih edildiği daire, adeta bir zaman tüneli hissi uyandırıyor. Evin her köşesinde Hakkı Bulut’un yarım asırlık müzik kariyerine ait plaklar, ödüller ve hatıralar yer alıyor. Bu samimi atmosfer, "İkimiz Bir Fidanız" gibi ölümsüz eserlerin yaratıcısının ruh dünyasını da gözler önüne seriyor.

Sosyal Medyadan Tam Not: "İşte Gerçek Sanatçı"

Hakkı Bulut’un evine dair paylaşılan görüntüler, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Sosyal medya kullanıcıları, sanatçının mütevazılığına vurgu yaparak şu yorumlarda bulundu:

“Böyle samimi ve gösterişsiz hayatları özledik.”

“Halkın sanatçısı olmanın kanıtı bu evdir.”

“Milyonlarca hayranı varken hala Bahçelievler’de bir apartman dairesinde yaşamak büyük bir asalet.”

Hakkı Bulut Hakkında Kısa Bilgiler

Doğum Tarihi: 3 Şubat 1945 (Tunceli)

Kariyer Başlangıcı: 1967 yılında ilk plağını çıkardı.

Unutulmaz Eserleri: "İkimiz Bir Fidanız", "Ben Köylüyüm", "Falcı", "Dokunmayın Dünyama".

Aile Hayatı: 1964 yılında Saadet Bulut ile evlendi; çiftin 5 çocuğu bulunuyor.

Müzik dünyasında yüzlerce bestesi ve ödülü bulunan Hakkı Bulut, sadece sesiyle değil, yaşam felsefesiyle de arabesk müziğin en saygın figürlerinden biri olmaya devam ediyor.