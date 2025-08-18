Lucas Torreira ve Devrim Özkan Bir Kez Daha Ayrıldı

Lucas Torreira ve Devrim Özkan ayrıldı. 15 gün süren ilişkilerini noktalayan çift, Instagram’da birbirlerini takipten çıkararak ayrılığı doğruladı.

Lucas Torreira ve Devrim Özkan Bir Kez Daha Ayrıldı
Yayın Tarihi : 18-08-2025 09:52

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan, sık sık gündeme gelen ilişkilerinde bir kez daha ayrılık kararı aldı. Çiftin, sosyal medyada birbirlerini takipten çıkması bu iddiaları doğruladı.

İnişli Çıkışlı Bir İlişki

Torreira ve Özkan’ın aşkı, daha önce de birçok kez ayrılık ve barış haberleriyle gündeme gelmişti. Çift, kısa bir süre önce yeniden bir araya gelmiş ve birlikte tatile çıkarak ilişkilerine bir şans daha vermişti. Ancak bu birliktelik yalnızca 15 gün sürdü.

Gol Sevinci ile Gündeme Gelmişti

Hatırlanacağı üzere 3 Ağustos’ta Galatasaray’ın Lazio ile oynadığı hazırlık maçında Torreira, attığı iki gol sonrası eliyle kalp işareti yapmıştı. O anları ekran başında izleyen Devrim Özkan, sosyal medya hesabında paylaşmış ve çiftin yeniden barıştığı gündeme gelmişti.

Sosyal Medyada Dikkat Çeken Detay

İkilinin birbirini Instagram’da takibi bırakması, ayrılık söylentilerini kısa sürede güçlendirdi. Özkan’ın son günlerde yaptığı yalnız paylaşımlar da takipçiler tarafından dikkatle izlendi. Torreira ise bu konuda sessiz kalmayı tercih etti.

İlişkileri Gündemde Kalıyor

Galatasaray’daki performansıyla sık sık öne çıkan Torreira, özel hayatıyla da magazin basınının ilgi odağı oldu. Devrim Özkan ise başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Çiftin gelecekte tekrar bir araya gelip gelmeyeceği ise şimdiden merak konusu.

