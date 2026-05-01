"Love Bombing" Kurbanı Nilperi Şahinkaya: 14 Yaşındaki Aşk Hikayesi Olay Oldu

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan ilk aşk itirafı! 14 yaşında yaşadığı "love bombing" ve "ghosting" hikayesini anlatan Şahinkaya magazin gündeminde.

Yayın Tarihi : 01-05-2026 17:02

Türk televizyon ve sinemasının en özgün isimlerinden biri olan Nilperi Şahinkaya, samimi açıklamalarıyla magazin gündemine damga vurdu. 38 yaşındaki başarılı oyuncu, katıldığı bir programda 14 yaşındayken yaşadığı ilk aşk deneyimini ve o dönem henüz literatürde yer almayan modern ilişki terimlerini (love bombing, ghosting) nasıl erkenden tecrübe ettiğini anlattı.

Popüler Çocuk ve "Love Bombing" Süreci

Şahinkaya, o yıllarda okulun en dikkat çeken ve "haylaz" tipi olarak bilinen bir gence gönlünü kaptırdığını itiraf etti. Oyuncu, ilk aşkını şu sözlerle tarif etti:

"14 yaşındayım, ilk gerçek aşkım. Çocuk rap yapıyordu, breakdance yapıyordu, böyle rapçi gibi giyiniyordu falan. Okulun en popüler çocuğu, haylaz, dersleri kötü, okula bir gelir bir gelmez..."

Nilperi Şahinkaya, ilişkinin başlangıcında çocuğun kendisine yoğun bir ilgi gösterdiğini ve adeta peşinden koştuğunu belirtti. Bu durumu günümüz tabiriyle "love bombing" (sevgi bombardımanı) olarak nitelendiren oyuncu, bu yoğun ilginin etkisiyle kendisinin de aşık olduğunu dile getirdi.

İlk "Date" ve Beklenmedik "Ghosting"

Büyük bir heyecanla ilk randevularına çıktıklarını söyleyen Şahinkaya, her şeyin çok yolunda gittiğini düşündüğü bir anda büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını anlattı. İlk buluşmalarının harika geçtiğini belirten ünlü oyuncu, sonrasını şu kısa ve öz cümleyle özetledi:

"Sonra beni ghostladı."

Hiçbir açıklama yapmadan bir anda iletişimi kesen ilk aşkı yüzünden yaşadığı bu tecrübeyi esprili bir dille anlatan Nilperi Şahinkaya, bu hikayesiyle sosyal medyada "Herkes bir kez ghostlanmıştır" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

