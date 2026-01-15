Londra'da "Muhteşem" İddia: Halit Ergenç Börekçi mi Açtı?

Türk televizyon tarihinin unutulmaz "Kanuni Sultan Süleyman"ı Halit Ergenç, son günlerde oyunculuğuyla değil, İngiltere’deki sürpriz bir girişim iddiasıyla gündemde. 2009 yılında Bergüzar Korel ile evlenen ve çocuklarının eğitimi için bir süredir Londra’da yaşayan usta oyuncunun, burada bir börekçi dükkanı açtığı öne sürüldü.

Sosyal Medya "Hünkarım" Yorumlarıyla Yıkıldı

İddianın sosyal medyaya düşmesiyle birlikte, Ergenç'in efsaneleşmiş karakteri üzerinden binlerce esprili yorum yapıldı. Takipçileri, ünlü oyuncunun muhtemel yeni işini "Muhteşem Yüzyıl" göndermeleriyle kutladı.

İşte o çok konuşulan yorumlardan bazıları:

"Börek yemeye Londra'ya gidelim hünkarım!"

"Dükkanın adı kesin 'Muhteşem Börek' olmalı."

"Kral kaybetse de yeniden kazanmayı bilir, ticaret de bir savaştır!"

"Yeniçeriler artık maaş zammı yerine tepsi kaldırır!"

Sessizliğini Koruyor

Londra'da gözlerden uzak, mütevazı bir hayat süren Halit Ergenç, hakkındaki bu iddialarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Eşi Bergüzar Korel ile birlikte sık sık Londra sokaklarında hayranları tarafından görüntülenen oyuncunun, gerçekten ticarete atılıp atılmadığı merak konusu.

Londra - İstanbul Hattında Mekik Dokuyorlar

Ünlü çift, çocukları Ali, Han ve Leyla’nın eğitimi nedeniyle Londra’da yerleşik bir düzen kursa da, Türkiye'deki projelerini de aksatmıyor. Halit Ergenç en son Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaşacağı dizi projeleriyle anılmıştı.