Locası İptal Edilen Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'a Sert Çıktı!

Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde son dönemde yaşanan idari gelişmeler eski ve yeni yöneticiler arasında ciddi bir hukuki tartışmanın kapısını araladı. Sarı-lacivertli kulübün mevcut başkanı Aziz Yıldırım geçmiş dönemde yönetim kurulunda görev yapan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın Şükrü Saracoğlu Stadyumu’ndaki locasını iptal etti. Alınan bu karar camia içinde geniş yankı uyandırırken taraflar arasındaki gerilimi de tırmandırdı. Fesih işleminin ardından sessizliğini bozan Ilıcalı söz konusu uygulamanın hiçbir yasal dayanağı bulunmadığını belirten yazılı bir açıklama yaparak konuyu yargıya taşıyacağını duyurdu.

"Kulübe Destek İçin Ücretini Ödemiştim"

Yazılı bir bildiri yayınlayan eski yönetici iptal edilen loca sözleşmesinin detaylarına dair somut bilgiler paylaştı. Kulübün mali yapısına katkı sağlamak amacıyla söz konusu alanın kullanım bedelini çok daha önceden, peşin olarak yatırdığını vurgulayan Ilıcalı yapılan işlemin tamamen haksız olduğunu belirtti. Açıklamasında mevcut yönetimin sergilediği tutumu eleştiren ünlü isim atılan adımların şahsi hırslar ve geçmişe dayalı hesaplaşmalar nedeniyle gerçekleştirildiğini iddia etti. Fenerbahçe Başkanlık makamının bu tarz kişisel yaklaşımlarla yıpratılmaması gerektiğine dikkat çeken Ilıcalı yöneticilerin oturdukları koltuğun ağırlığını unutmaması gerektiğini ifade etti.

Geçmiş Döneme Gönderme ve Eleştiriler

Açıklamasının devamında mevcut başkanın geçmişteki tutumlarına yönelik eleştirilerde bulunan Ilıcalı, Yıldırım'ın daha önceki başkanlık dönemi biter bitmez kendi locasının ücretini ödemeden kulüpten ayrıldığını öne sürdü. Yıldırım’ın yaklaşık yedi yıl boyunca stadyuma adım atmadığını hatırlatan ünlü televizyoncu mevcut yönetimin "birlik ve beraberlik" söylemleriyle göreve gelmesine rağmen çelişkili uygulamalara imza attığını savundu. Kulübün divan kurulu toplantılarında yaşanan geçmiş tartışmalara da atıfta bulunan eski yönetici gücü eline geçiren kişilerin hukuka aykırı adımlar atmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Yasal Mücadele Başlıyor

Hukuki haklarını sonuna kadar savunacağını açıkça belirten Acun Ilıcalı bu hamleyle kulübün anayasal kurallara ve yasalara uygun şekilde yönetilmesini sağlamayı amaçladığını söyledi. Karşı karşıya kaldığı bu durumu sert bir dille eleştiren ünlü isim adaletin yerini bulması adına mahkeme sürecini en kısa sürede başlatacağını ilan etti. Sarı-lacivertli camiada büyük tartışma yaratan bu kararın ardından kulüp avukatlarının ve mevcut yönetimin nasıl bir savunma yapacağı merakla bekleniyor.