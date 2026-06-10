Livanur Aydın'dan Bodrum Pozlarına Videolu Yanıt! "Daha Güçlü Bir Şekilde Ayağa Kalkacağım!"

Magazin dünyasında son günlerin en çok konuşulan ayrılık ve aşk üçgeni cephesinde sular durulmuyor. Oyuncu Ali Öner'in nişanından kısa süre sonra rol arkadaşıyla yeni bir aşka yelken açması ve ardından gelen tatil görüntülerinin yankıları sürerken gözlerin çevrildiği eski nişanlıdan duygusal bir o kadar da güçlü bir duruş geldi. Oyuncu Ali Öner nişanlısı Livanur Aydın'dan ayrıldıktan sonra rol arkadaşı Zeynep Atılgan ile yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu. Aydın'dan günler sonra yeni bir açıklama geldi.

Nişan Atıldı, Rol Arkadaşıyla Yeni Aşk Başladı

Magazin kulislerini hareketlendiren sürecin geçmişi çiftin geçtiğimiz yıl attığı ciddi adıma dayanıyor. Oyuncu Ali Öner 2025'in Ağustos ayında Livanur Aydın ile nişanlanmış ancak çift bir süre sonra ilişkilerini sonlandırma kararı almıştı. Ayrılığın ardından Ali Öner'in rol arkadaşı Zeynep Atılgan'la birlikte olduğu yönünde iddialar sosyal medyada yer almıştı. Ali Öner'in eski nişanlısı Livanur Aydın adının hala bu konuyla anılmasından rahatsızlık duyduğunu belirtirek ortaya atılan iddiaların kendi geçmiş gerçekliği olduğunu ifade etmişti.

Bodrum Tatili Sonrası Sessizliğini Bozdu

Aydın'ın "geçmiş gerçekliğim" çıkışının ardından yakışıklı oyuncu cephesinden jet hızıyla bir itiraf ve hemen peşinden de ilk tatil kareleri gelmişti. Bunun üzerine Ali Öner de Zeynep Atılgan'la birlikte olduğunu açıklayarak ilişkisinin nişanlısı Livanur Aydın'dan ayrıldıktan sonra başladığını söylemişti. Öner, Atılgan ile birlikteliğini ilan ettikten hemen sonra da sevgilisiyle birlikte Bodrum'da görüntülendi. Livanur Aydın da eski nişanlısının Zeynep Atılgan'la tatil yaptığı anların basına yansımasının ardından yeni açıklamalarda bulundu.

Merak Etmeyin, İyileşiyorum. Hayat Devam Ediyor

Gelen destek mesajları karşısında duygulanan ve takipçilerine bir video ile seslenen Livanur Aydın kırgınlıklarını geride bırakıp geleceğe odaklandığının sinyalini şu sözlerle verdi:

"Bu konuyla alakalı sizlerden çok fazla mesaj ve yorum alıyorum. Birçoğunu okuma fırsatım da oldu açıkçası. Sürecin başından beri ailem yakın arkadaşlarım, çevrem bana hep destek oldular. Onların destekleri için çok büyüktü. Fakat şu an anladım ki bize destek olmak için illa o kişiyi tanımaya ihtiyaç yokmuş. Siz beni tanımıyorsunuz ben sizi tanımıyorum. Fakat öyle güzel mesajlar atmışsınız o kadar güzel dileklerle bulunmuşsunuz ki hakkımda. Okurken yüzümde gülümsemelerde okudum mesajlarınızı. Beni çok mutlu ettiniz. O yüzden böyle teşekkür mahiyetinde bir video çekmek istedim sizlere. Merak etmeyin ben iyileşiyorum. Hayat devam ediyor ve olduğum yerden çok daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacağıma da inanıyorum. İyi ki varsınız. Ben de sizleri kocaman kocaman seviyorum ve o güzel kalbinizden öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın"

Aydın'ın yayınladığı bu samimi teşekkür videosu sosyal medyadaki kadın dayanışmasını daha da büyüterek kısa sürede binlerce beğeni topladı.