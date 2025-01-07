Listenin zirvesinde Melis Sezen var!

Ünlü oyuncu Melis Sezen, 2025 yılına damga vuran bir başarıyla başladı. IMDb’nin yılın ilk Starmetre sıralamasında, Türk oyuncular arasında 1. sıraya yerleşen Sezen, adını bir kez daha altın harflerle yazdırdı.

Tüm dünyada 15 milyondan fazla oyuncu arasında 130. sırada yer alan 28 yaşındaki oyuncu, bu başarısıyla uluslararası platformda da dikkat çekti. Melis Sezen'in bu yükselişi, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, hayranları ve meslektaşları tarafından övgü dolu yorumlar aldı.





Melis Sezen, IMDb Starmetre sıralamasında zirveye çıkarak 2025’e iddialı bir başlangıç yapmış oldu!