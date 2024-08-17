"Leyla"nın ilk tanıtımı yayınlandı! Yayın tarihi açıklandı

NOW TV’nin merakla beklenen yeni dizisi "Leyla"nın ilk tanıtımı, izleyicilerle buluştu. Ödüllü yönetmen Hilal Saral’ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve Brezilya'nın popüler dizisi "Avenida Brazil"den uyarlanan bu iddialı yapım, 18 Eylül’de ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Dizinin başrollerini Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri, Yiğit Kirazcı ve Halil İbrahim Ceyhan paylaşıyor. Ayrıca Gamze Karaduman, Dilara Aksüyek, Seda Güven, Meltem Baytok, Melisa Duru Ünal, Berfin Ant gibi genç yeteneklerin yanı sıra usta oyuncular Zeyno Eracar, Mustafa Avkıran ve Cengiz Bozkurt da kadroda yer alıyor.