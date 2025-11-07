Leyla Tanlar ve Burak Dakak'tan Evlilik İtirafı: "Biri Bizi Evlendirsin"

İki yıldır nişanlı olan oyuncular Leyla Tanlar ve Burak Dakak evlilik itirafında bulundu: "Çok istiyoruz ama üşengeçlikle uzuyor, biri bizi evlendirsin."

Leyla Tanlar ve Burak Dakak'tan Evlilik İtirafı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-11-2025 12:31

Oyuncu Leyla Tanlar, nişanlısı Burak Dakak ile evlilik planlarıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Tanlar, evlenmeyi çok istediklerini ancak üşengeçlik nedeniyle plan yapamadıklarını söyledi. Leyla Tanlar, "Keşke biri bizim yerimize planlasa ve bir anda biz evlensek" sözlerini kullandı. Ünlü oyuncunun bu itirafı gündem oldu.

Dizi Setinde Başlayan Aşk

Leyla Tanlar ile Burak Dakak, bir dizi setinde tanışmışlardı. İkilinin arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü. Oyuncu çift, ilişkilerini 2023 yılında nişanlanarak resmiyete dökmüştü. Tanlar ve Dakak, iki yıldır evlilik yolunda ilerliyor.
 

Evlilik Planları Üşengeçliğe Takıldı

Leyla Tanlar, katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tanlar, Burak Dakak ile ilişkilerinin çok yolunda gittiğini belirtti. Ancak zamansızlık ve planlama sorunları nedeniyle evlenemediklerini itiraf etti. Oyuncu, çalışmadığı zamanlarda evden pek çıkmadığını da söyledi.

"Çok İstiyoruz Ama Uzuyor"

Evlilik planları hakkındaki sorulara Leyla Tanlar içtenlikle cevap verdi. Tanlar, ikisinin de evlenmeyi çok istediğini vurguladı. Ancak planlama aşamasının kendilerini zorladığını anlattı. Tanlar, "Çok istiyoruz ikimiz de" dedi. Ardından "O üşengeçlikle uzuyor. Yoksa çok istiyoruz" sözlerini kullandı. Tanlar'ın bu samimi ve esprili açıklamaları, sosyal medyada ilgi topladı.

