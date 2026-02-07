Leyla Lydia Tuğutlu’dan Sürpriz Hamle: "İnsanları Şaşırtmak İstedim"

Başarılı oyunculuk kariyerinin ardından müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Leyla Lydia Tuğutlu, yeni albümü ‘Senden Dönemem’ ile dikkatleri üzerine çekti. Kuruçeşme’de objektiflere yansıyan ünlü isim, hem yeni şarkısının hikâyesini hem de bu süreçteki en büyük destekçisini paylaştı.

"Eşimin Yazdığı Bir Hikâyeden Çıktı"

Müzik yolculuğuna başlama kararının bir merak uyandırma isteği olduğunu belirten Tuğutlu, şarkının mutfağına dair samimi detaylar verdi:

İç Sesin Yankısı: "Şarkı, eşimin (Ceyhun Ergin) yazdığı bir hikâyeden doğan bir iç ses."

Klipte Oyunculuk Vurgusu: Görsel tarafa da büyük önem verdiklerini söyleyen sanatçı, "Klipte oyunculuğun ön planda olmasını istedik"" dedi.

Minik Evren Deniz’den Tam Not!

Tuğutlu’nun müzik kariyerindeki en sıkı eleştirmeni ise üç yaşındaki oğlu Evren Deniz olmuş. Şarkıyı yayınlamadan önce oğluna dinlettiğini söyleyen güzel oyuncu: