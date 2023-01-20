Leyla Lydia Tuğutlu anne oldu!

Geçtiğimiz yıl İtalya'da evlilik teklifi alan, Almanya'da gerçekleşen sade bir törenle Ceyhun Ergin ile dünyaevine giren Leyla Lydia Tuğutlu, eylül ayında sosyal medya hesabından hamilelik haberini duyurmuştu.



Leyla Lydia Tuğutlu, önceki gün anne olma mutluluğu yaşadı. Çift, 'Evren Deniz' adını verdikleri bebeklerini 18 Ocak Çarşamba günü kucaklarına aldı.



"BEN DE BEBEĞİM DE ÇOK SAĞLIKLIYIZ"

Sağlıklı bir şekilde çocuğunu dünyaya getiren Leyla Lydia Tuğutlu, suda doğum yöntemini tercih etti. Doğumuyla ilgili konuşan güzel oyuncu, "Çok heyecanlı ve çok mutluyuz. Ben de bebeğim de çok sağlıklıyız. Bundan sonra hayatımızda yepyeni bir dönem başlıyor" dedi.