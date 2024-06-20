Leyla ile Mecnun sevenlerine müjde: Ali Atay ve Serkan Keskin’den yeni dizi geliyor

Türkiye'nin fenomen dizilerinden biri olan "Leyla ile Mecnun"un başrol oyuncuları Ali Atay ve Serkan Keskin, yeni bir projede bir araya geliyor. 25 Film imzalı "Anonim" adlı dizi, eğlenceli ve absürd bir hikayeye sahip.

Dizide Ali Atay ve Serkan Keskin, Mehmet Özgür ve İlyas Özçakır ile başrolleri paylaşıyor. "Tarihi absürd olaylar günümüzde devam etse ne olurdu?" sorusundan yola çıkılarak hazırlanan dizi, Fırat Parlak, Arda Erdik ve Yiğit Tümer'in imzasını taşıyor. Senaryosu ise ödüllü oyuncu Ali Atay ve ekibine ait.

Dizinin her bölümünde farklı kadın oyuncuların Ali Atay, Serkan Keskin, Mehmet Özgür ve İlyas Özçakır'a eşlik edeceği belirtiliyor. Ayrıca, bir tarihçinin anlatıcı olarak yer alacağı dizinin ilk bölümünde Deniz Cengiz, ikinci bölümünde ise İdil Sivritepe rol alacak.

Yönetmen koltuğunda Olgu Baran Kubilay'ın oturduğu "Anonim" dizisinin çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı. 6 bölümden oluşacak olan komedi dizisinin ekim ayında yayınlanması planlanıyor.

Ali Atay ve Serkan Keskin gibi usta oyuncuların bir araya geldiği ve absürd komedi unsurlarının ön planda olduğu "Anonim" dizisi, izleyicilere eğlenceli ve keyifli dakikalar yaşatacak gibi görünüyor.