‘Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...’ dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Her bölümüyle izleyicileri çarşamba akşamları NOW ekranlarına kilitleyen Ay Yapım imzalı Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... dizisinde bu hafta bomba gibi bir bölüm geliyor. Yeni bölümden yayınlanan ilk tanıtımda Tufan yaşadığı vicdan azabıyla teslim olmayı düşünürken Selman oğluna şiddetle karşı çıkıyor. Selman’ın ‘Bizim bu işten temelli kurtulmamız lazım’ sözleri kafaları karıştırırken Leyla da Serap’ı acı gerçekle bir kez daha yüzleştiriyor. Diğer tarafta Ferda Leyla’nın karşısında sinir krizi geçiriyor ve Civan ile Tufan arasında da gerilim yükseliyor. Yeni bölümde yaşanacak heyecan dolu olayların sinyalini veren tanıtıma Nur’un Neco’ya saldırarak babasını onun öldürdüğünü söylediği anlar damga vuruyor.

Hilal Saral’ın yönetmenliğinde, oyuncu kadrosunda Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri, Yiğit Kirazcı, Halil İbrahim Ceyhan, Buse Sinem İren, Dilara Aksüyek, Seda Güven, Meltem Baytok, Melisa Duru Ünal, Berfin Ant ile usta oyuncular Zeyno Eracar, Mustafa Avkıran ve Cengiz Bozkurt’u buluşturan ‘Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...’ 12 Mart Çarşamba 20.00’de NOW’da...



‘Leyla: Hayat...Aşk...Adalet’ 25. Bölüm Tanıtım:

