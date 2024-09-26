‘Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...’ dizisi reytinglere damga vurdu!

Yönetmen koltuğunda Hilal Saral’ın oturduğu, Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri, Yiğit Kirazcı, Halil İbrahim Ceyhan, Gamze Karaduman, Dilara Aksüyek, Seda Güven, Meltem Baytok, Melisa Duru Ünal, Berfin Ant ile usta oyuncular Zeyno Eracar, Mustafa Avkıran ve Cengiz Bozkurt’u kadrosunda buluşturan Ay Yapım imzalı ‘Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...’ dizisinin heyecan dolu 3. bölümü dün gece izleyicileri NOW ekranlarına kilitledi.

Yayınlanmaya başladığı günden itibaren övgüleri toplayan dizi dün gece de #LeylaHayatAşkAdalet etiketiyle gece boyu sosyal medya listerinde yer aldı.

‘Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...’in dün akşam yayınlanan 3. bölümü TOTAL’de 6,20 izlenme oranı, 17,61 izlenme payı, AB’de 4,81 izleme oranı, 14,66 izlenme payı, 20+ABC1’de 6,08 izlenme oranı, 16,60 izlenme payı elde ederek Total ve 20+ABC1 kategorilerinde gecenin en çok izlenen dizisi oldu.

Dün geceki bölümde Neco’nun Nur ve Mali’nin kapısına gelip Leyla yaşıyor demesiyle panikleyen Nur soluğu Güzide’nin yanında aldı. Civan’ın Leyla’nın odasına gelip çocukluk aşkını unutamadığını anlatması duygusal anlara sebep oldu. Geçmişe dönüldüğünde Nur, Tufo’yu tuzağına düşürdü ve Serap’ın Tufo’yu terk etmesine sebep oldu. Leyla ve Cino’nun çöplükten kaçtıktan sonra kapatıldıkları depodan, önce Cino çıkarıldı. Ardından Nur Leyla’nın karşına geçti. Güzide Nur ile konuşarak bir planı olduğunu söyledi ve Leyla’yı alıp çöplüğe geri döndü. Tufo ailesine sebep olduğu kazayı ve yaşananları anlattı. Nur Tufo’ya hamile olduğunu söyledi. Güzide Leyla’yı Mali ve Neco’ya teslim etti, onlar da küçük Leyla’yı bir mülteci botuna bindirdiler. Ardından botun battığı haberi geldi. Günümüzde Civan’ın kız arkadaşı Ceren ve ailesi eve yemeğe geldiler. Civan’ın Ceren’i çöplüğe götüreceğini öğrenen Leyla, Nur’un şüphelerine son verebilmek için Güzide ile bir plan yaptı. Neco’ya para veren Nur ve Mali Leyla’yı bulacaklarını sanırken Civan ve Ceren’i gördüler. Nur’un bitmeyen şüpheleri üzerine Güzide’nin peşinden mezarlığa giden ikili Leyla’nın mezarını kazıp içinin boş olduğunu gördü. Bunun üzerine evde Leyla’nın karşısına geçen Nur ona ‘Ne yapıyorsun burada’ diye sordu.

DİZİNİN 4. BÖLÜMÜNDEN İLK TANITIM YAYINLANDI









Geçmiş ve günümüzde geçen hikayeleri ustalıkla birleştirerek seyirciyi hikayenin içine çeken dizinin 4. Bölümünden tanıtım yayınlandı. Paylaşılan tanıtımda mülteci botunda öldü sanılan küçük Leyla’nın Güzide tarafından bir aileye verilmesi ile günümüzde Nur’un Leyla ile hastaneye gelip annesini görmek istediği anlar bölüme dair heyecanı yükseltti.

Heyecan dolu, sürükleyici hikayesiyle ‘Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...’ dizisi 2 Ekim Çarşamba akşamı 20.00’de NOW’da...