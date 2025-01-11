Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… kadrosuna usta bir isim geliyor!

Hilal Saral’ın yönetmenliğini üstlendiği ve Ay Yapım imzasını taşıyan, çarşamba akşamlarının sevilen dizisi “Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…” güçlü kadrosuna yeni bir isim ekledi. Dizide Nur karakterine hayat veren Gonca Vuslateri’nin annesi Nermin’i canlandırmak üzere usta oyuncu Günay Karacaoğlu ekibe katıldı.

Başrollerinde Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri, Yiğit Kirazcı ve Halil İbrahim Ceyhan gibi yıldız isimlerin yer aldığı dizinin hikayesi, tansiyonu yüksek olay örgüsüyle izleyicileri ekrana kilitlerken, Günay Karacaoğlu’nun performansı şimdiden büyük merak konusu oldu.

Başarılı oyuncunun dizide şimdilik 5 bölüm boyunca yer alması planlanıyor. Nermin karakterinin hikâyeye neler katacağı ve Nur ile olan gerilimli anne-kız ilişkisi, izleyenlere duygusal anlar yaşatacağa benziyor. Günay Karacaoğlu’nun katılımıyla dizinin dramatik yapısının daha da güçleneceği tahmin ediliyor.

“Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…” her çarşamba saat 20.00’de NOW ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor!