Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisinin yeni afişi yayınlandı

Ay Yapım’ın heyecanla beklenen yeni dizisi “Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...”, 11 Eylül Çarşamba akşamı seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. Güçlü oyuncu kadrosu, sürükleyici hikayesi ve dikkat çeken tanıtımlarıyla şimdiden merakla beklenen diziden yeni afiş paylaşıldı. 

Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisinin yeni afişi yayınlandı
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 07-09-2024 17:34

Yönetmen koltuğunda Hilal Saral’ın oturduğu, Ay Yapım imzalı ‘Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...’ dizisi seyirciyle buluşmak için geri sayımda...11 Eylül Çarşamba akşamı NOW’da ekranlara gelecek dizi Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri, Yiğit Kirazcı, Halil İbrahim Ceyhan, Gamze Karaduman, Dilara Aksüyek, Seda Güven, Meltem Baytok, Melisa Duru Ünal, Berfin Ant ile usta oyuncular Zeyno Eracar, Mustafa Avkıran ve Cengiz Bozkurt’u kadrosunda buluşturuyor. Sürprizli, sürükleyici hikayesiyle izleyicilerin şimdiden dikkatini çeken diziden yeni afiş yayınlandı.

Küçük yaşta annesini kaybeden ve babasından başka kimsesi olmayan Leyla’nın hayatı, babasının yeniden evlenmesiyle altüst olur. Üvey annesi Nur tarafından bir çöplüğe bırakılan Leyla, zorlu sınavlardan geçtikten yıllar sonra Nur’dan intikamını almak için geri döner. ‘Leyla’ bu genç kadının, hayatını mahveden üvey annesine karşı vereceği mücadeleyi ve intikam arayışında aşkla sınanacağı duygusal yolculuğu ekranlara taşıyacak.

Brezilya’da yayınlandığı dönem tüm Latin Amerika’yı etkisi altına alıp izlenme rekorları kıran ‘Avenida Brazil’ isimli diziden uyarlanan‘Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...’11 Eylül Çarşamba akşamı 20.00’de NOW’da başlıyor!

 

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