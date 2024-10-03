Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... 5. bölüm tanıtım videosu yayınlandı!

Ay Yapım’ın bu sezon NOW’da yayınlanmaya başlayan ve ilk bölümden itibaren övgüleri toplayan dizisi ‘Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...’, dün gece dördüncü bölümüyle ekranlara geldi. Heyecan dolu bölümün ardından ‘Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...’ 5. bölüm 1. fragmanı yayınlandı.



Yayınlanan tanıtımda Civan Ela’ya yani Leyla’ya küçüklüğünde hayatına giren Leyla’nın sayesinde hayata bakışının nasıl değiştiğini anlatırken, Nur ise yıllar sonra ilk kez kontrolünü kaybedip hem Ferda’yla hem de Tufo’yla şiddetli kavga etti.

Heyecan dolu, sürükleyici hikayesiyle ‘Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...’ dizisi 9 Ekim Çarşamba akşamı 20.00’de NOW’da...



Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...’ 5. Bölüm Fragmanı İzle:



