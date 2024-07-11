Leydi Di" filminin çekimleri başladı: Güçlü kadro dikkat çekti

Başlıca rolleri Mahir İpek, Özge Özder, Safa Sarı, Bestemsu Özdemir, Celil Nalçakan, Muharrem Türkseven, Arif Pişkin, Ömür Arpacı, Osman Albayrak, Hakan Örge, Fırat Topkorur, Sevcan Orhan, Anıl Çelik, Elif Verit ve Ekin Pasvanoğlu’nun paylaştığı film, adını olayların geçtiği Leydi Di adlı pavyondan alıyor.

Filmin ana karakteri Nevzat Kesik, dürüst bir yeminli mali müşavir olarak tanınıyor. Ancak, manevi oğlu ve muhasebecisi Güven tarafından bir dolandırıcılık planının içine sürüklenir. Güven, büyük aşkı Maya ile birlikte Nevzat’ın müşterisi Aziz’i dolandırıp kaçmayı planlar. Ancak Maya’nın çalıştığı Leydi Di Pavyon’un sakinleri, Aziz’in alacaklıları ve başka karmaşık ilişkiler planı alt üst eder.

Filmde, büyük ganimetin kimde kalacağı ve Nevzat’ın masumiyetini nasıl ispat edeceği soruları etrafında dönen heyecan dolu olaylar izleyicilere sunulacak. Hikayede mafya, polis ve birçok sürpriz karakter yer alacak.

"Leydi Di", güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla sinema severlerin merakla beklediği yapımlar arasında yerini alacak. Filmin çekimleri hızla devam ederken, vizyon tarihi için geri sayım başladı.