Lady Gaga Anne Oldu: Bebeğiyle İlk Kez Görüntülendi

Lady Gaga anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. Uzun zamandır iş insanı Michael Polansky ile birliktelik sürdüren 39 yaşındaki sanatçı ilk bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına aldı. Çift, bebeklerinin cinsiyetini ve ismini henüz kamuoyuyla paylaşmazken ünlü ikilinin heyecan dolu bekleyişi mutlu sonla noktalandı.

"Bir Sonraki Başrolüm Annelik Olsun"

Sahne kariyerinin yanı sıra sinema projelerindeki başarılı performansıyla da küresel ölçekte övgü toplayan sanatçı verdiği röportajlarda aile kurma arzusunu sık sık dile getiriyordu. Anne olmayı uzun zamandır planladığını belirten yıldız şarkıcı geçmişte yaptığı bir açıklamada "Gerçekten anne olmak istiyorum. Umarım bir sonraki başrolüm bu olur" ifadeleriyle samimi hislerini paylaşmıştı. Hayatındaki bu yeni döneme adım atan usta müzisyen uzun süredir hayalini kurduğu bu duyguyu ilk çocuğuyla birlikte gerçeğe dönüştürdü.

Las Vegas'tan Paris Olimpiyatları'na Uzanan Aşk

İkilinin ilişkisi ilk olarak 2020'de Las Vegas'ta katıldıkları özel bir partide kameralara yansımıştı. Beraberliklerini aynı yıl Amerikan futbolunun en büyük spor organizasyonu Super Bowl'da resmen duyuran çift magazin dünyasında gözlerden uzak ve dengeli bir ilişki profili çizdi. Lady Gaga 2024 Paris Olimpiyatları açılış seremonisinde sergilediği sahne performansının ardından 42 yaşındaki Polansky ile nişanlandığını uluslararası kamuoyuna ilan etmişti.

Teknoloji ve İş Dünyasının Tanınan Yöneticisi

Ünlü sanatçının hayat arkadaşı Michael Polansky teknoloji ve kurumsal yatırım alanındaki başarılı kariyeriyle biliniyor. Dünyanın önde gelen eğitim kurumlarından Harvard Üniversitesi'nde uygulamalı matematik ve bilgisayar bilimi eğitimi alan Polansky iş çevrelerinde saygın bir konuma sahip bulunuyor. Halihazırda Parker Group bünyesinde üst düzey yönetici (CEO) olarak görev yapan iş insanı, sanatçı nişanlısıyla kurduğu yeni aile düzeninde babalık heyecanını paylaşıyor.