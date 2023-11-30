Kutsi'den en sevilen şarkılarına akustik versiyon

Dünden bugüne unutulmayan şarkıların sesi olan ünlü sanatçı, kendiyle özdeşleşen 12 hit parçasını akustik haliyle ‘Kutsi En İyiler Akustik’ isimli albümde topladı. En sevilen şarkılarından derlediği çalışma ile müzikseverleri geçmişe götürecek olan başarılı sanatçı, müzikal kariyerinde önemli yer edinmiş şarkıların akustik formuyla ruhları adeta yenileyecek. Hayranlarıyla 16 yıl önce ilk kez buluşturduğu “İlan-ı Aşk” şarkısından, klasikleşen “Doğum Günü”ne, “Sana Ne”den “Melek” e uzanan nostaljik parçalardan oluşan ‘Kutsi En İyiler Akustik’ ile dinleyicilerini müzik yolculuğuna çıkaracak.

‘Kutsi En İyiler Akustik’ albümü 1 Aralık'tan itibaren tüm dijital platformlar ve Poll Production YouTube kanalında…