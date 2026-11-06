Ekin Türkmen’den Cesur Kırmızı Halı Hamlesi: Seksapalite Çıkışı Sonrası Derin Dekoltesiyle Olay Oldu!

Seksapalite çıkışıyla gündem olan Ekin Türkmen Netflix'in özel gecesine katıldı. Oyuncunun derin dekolteli ve yırtmaçlı kırmızı elbisesi olay yarattı.

Ekin Türkmen’den Cesur Kırmızı Halı Hamlesi: Seksapalite Çıkışı Sonrası Derin Dekoltesiyle Olay Oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-11-2026 12:14

Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı ve başrolünü üstlendiği Organize İşler: Karun Hazinesi, Netflix'te yayına girmesinin ardından büyük ses getirdi. Sadece dizide yer alan sahneler değil, oyuncuların açıklamaları da magazin sayfalarında geniş yer buldu. Ekin Türkmen de seksapalite çıkışıyla gündem olmuştu.

Sözleri Çok Konuşulmuştu

Konuk olduğu programda Yılmaz Erdoğan'ın kendisine takıldığını belirterek "Yılmaz Hoca bana, 'Seksapelini bu kadar çarçur eden bir oyuncu görmedim, hiç kullanmıyorsun' diye şaka yapar." ifadelerini kullanmıştı.

Kırmızı Derin Göğüs Dekoltesi ve Yüksek Yırtmacıyla Nefes Kesti

Ekin Türkmen, Netflix'in 10. yıl kutlamalarına katıldı. Ünlü isim bu özel gecede kırmızı derin göğüs dekolteli ve yüksek yırtmaçlı elbisesiyle boy gösterdi.

Sosyal Medya İkiye Bölündü

Kırmızı rengin çarpıcı etkisini tercih eden ünlü isim görünümünü zarif topuklu ayakkabıları ve ışıltılı el çantasıyla tamamladı. Ekin Türkmen iddialı seçimiyle kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Türkmen için "Her yerden açmış", "Bu defa olmamış", "Kim giydiriyor bunları" gibi eleştirel yorumlar yapıldı. 

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