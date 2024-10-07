“Kusursuz Arkadaş” filminin ilgi çekici fragmanı yayınlandı

“My Dead Ex", "Suburgatory” gibi sevilen televizyon dizilerinin yazarı Drew Hancock tarafından yazılan ve yönetilen film, farklı ve oldukça dikkat çekici bir senaryoya sahip. Başrollerinde Sophie Thatcher, Jack Quaid, Lukas Gage, Megan Suri, Harvey Guillén ve Rupert Friend rol aldığı Kusursuz Arkadaş’ın yapımcılığını Raphael Margules, J.D. Lifshitz, Zach Cregger ve Roy Lee- üstleniyor. Başyapımcılar ise Tracy Rosenblum ve Jamie Buckner.

Eli Born’un görüntü yönetmenliğini yaptığı filmin, yapım tasarımcısı Scott Kuzio. Oyuncu seçimi “Saw X” ve “Barbarian” filmlerinin de oyuncu seçimi yapmış bir isim, Nancy Nayor. Kurgusu Brett W. Bachman ve Josh Ethier tarafından yapılan filmin kostüm tasarımcısı Vanessa Porter, müziklerinde ise Hrishikesh Hirway’ın imzası var.

Ülkemizdeki dağıtımını TME Films’in üstlendiği Kusursuz Arkadaş, 10 Ocak 2025'te gösterime girecek.