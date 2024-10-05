Kuşatma dizisine öyle bir isim geliyor ki...

Netflix'in yeni dizisi "Kuşatma" sete çıkıyor: Oyuncu kadrosu ve detaylar belli oldu!

Kuşatma dizisine öyle bir isim geliyor ki...
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 05-10-2024 10:11

Tims&B'nin Netflix için hazırladığı ve büyük bir merakla beklenen yeni dizisi "Kuşatma" için geri sayım başladı. Dizinin çekimleri pazartesi günü başlıyor. Denizcilik sektöründe hızla büyüyen Bulut ailesinin oğlu Osman ile köklü ve zengin Baydemir ailesinin kızı Nihal’in çatışma, tutku ve yeniden varoluş temalarını işleyen bu etkileyici hikâye, izleyiciyi büyülemeye hazırlanıyor.

Usta yönetmen Uluç Bayraktar'ın yönetmenliğini üstlendiği diziyi, unutulmaz yapımların yazarı Meriç Acemi kaleme alıyor. 8 bölümlük dizi, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Aslı Enver, babasının isteğiyle yurtdışından dönen Nihal karakterine hayat verecek.

Nihal’in hem yalı komşusu hem de çocukluk arkadaşı Engin karakterini ise Serkan Altunorak canlandıracak. Ayrıca dizide Engin Akyürek, Dolunay Soysert, İsmail Demirci, Taro Emir, Zeynep Oymak, Selin Şekerci ve Sedef Avcı gibi başarılı oyuncular da yer alacak.

Bir süredir prova ve deneme çekimleri yapılan dizinin sete çıkmasıyla birlikte, izleyiciler büyük bir heyecanla "Kuşatma"nın yayın tarihini beklemeye başladı. Denizcilik, aile bağları ve duygusal çatışmalarla dolu bu hikâye, Netflix izleyicilerine etkileyici bir deneyim sunacak.

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