"Kuş Uçuşu" dizisinin 2. sezon yayın tarihi açıklandı

"Kuş Uçuşu" dizisinin ilk sezonu büyük bir ilgiyle karşılanmıştı ve ikinci sezonu merakla bekleniyordu. Yeni sezonda, Aslı'nın aslanların dünyasındaki görünmezliğinden faydalanarak zirveye ulaşma çabası ve aynı yükseklikte süzülme mücadelesi merak konusu olacak. Diziyi Koray Kerimoğlu yönetirken, senaryosunu Meriç Acemi yazıyor.

Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol'un başrollerini paylaştığı dizi, 14 Aralık'ta Netflix'te izleyiciyle buluşacak. Aslı'nın büyük bir hırsla hayallerini gerçekleştirmeye çalışırken karşılaştığı zorluklar ve yeni sorumluluklar konu ediliyor. Tahtını tecrübesiz birine kaptıran Lale, kaybettiklerini Kenan'ın da yardımıyla yeniden bulma çabasına giriyor, bu da hikayeyi farklı bir boyuta taşıyor. Ay Yapım imzalı dizide ayrıca Demircan Kaçel, Burak Yamantürk, İrem Sak, Defne Kayalar, Şifanur Gül gibi isimler de izleyicinin karşısına çıkacak.