Advert

"Kuş Uçuşu" dizisinin 2. sezon yayın tarihi açıklandı

Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol'un başrollerini paylaştığı "Kuş Uçuşu" dizisinin 2. sezonunun ne zaman başlayacağı büyük bir merak konusu haline geldi. İşte detaylar...

DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 15-11-2023 13:04

"Kuş Uçuşu" dizisinin ilk sezonu büyük bir ilgiyle karşılanmıştı ve ikinci sezonu merakla bekleniyordu. Yeni sezonda, Aslı'nın aslanların dünyasındaki görünmezliğinden faydalanarak zirveye ulaşma çabası ve aynı yükseklikte süzülme mücadelesi merak konusu olacak. Diziyi Koray Kerimoğlu yönetirken, senaryosunu Meriç Acemi yazıyor.

Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol'un başrollerini paylaştığı dizi, 14 Aralık'ta Netflix'te izleyiciyle buluşacak. Aslı'nın büyük bir hırsla hayallerini gerçekleştirmeye çalışırken karşılaştığı zorluklar ve yeni sorumluluklar konu ediliyor. Tahtını tecrübesiz birine kaptıran Lale, kaybettiklerini Kenan'ın da yardımıyla yeniden bulma çabasına giriyor, bu da hikayeyi farklı bir boyuta taşıyor. Ay Yapım imzalı dizide ayrıca Demircan Kaçel, Burak Yamantürk, İrem Sak, Defne Kayalar, Şifanur Gül gibi isimler de izleyicinin karşısına çıkacak.

Benzer Haberler
Sevilen diziden kötü haber! Başrol oyuncusu aniden ayrıldı iddiası Sevilen diziden kötü haber! Başrol oyuncusu aniden ayrıldı iddiası
Ömer dizisine hangi eski karakter dönüyor? Ömer dizisine hangi eski karakter dönüyor?
Yabani'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı Yabani'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Bir Derdim Var'da Doktor Nilüfer, Kuzey'i kazanmaya çalışıyor! Bir Derdim Var'da Doktor Nilüfer, Kuzey'i kazanmaya çalışıyor!
Dilek Taşı setinden renkli kareler… Dilek Taşı setinden renkli kareler…
Sakla Beni'de Mete, Naz’a kararını söylemeye hazır Sakla Beni'de Mete, Naz’a kararını söylemeye hazır
ÇOK OKUNANLAR
Songül Karlı filtreyi abarttı! 'Ekranda böyle güzel değilsiniz'
  • 13-11-2023 09:42

Songül Karlı filtreyi abarttı! 'Ekranda böyle güzel değilsiniz'

Çağatay Ulusoy'lu “Gaddar”a sürpriz transfer
  • 13-11-2023 14:03

Çağatay Ulusoy'lu “Gaddar”a sürpriz transfer

Enis Arıkan'ın büyük sırrı ortaya çıktı! Meğer yıllarca kandırmış
  • 14-11-2023 10:49

Enis Arıkan'ın büyük sırrı ortaya çıktı! Meğer yıllarca kandırmış

Eda Erdem'in tarzı olay oldu! Sosyal medyayı salladı
  • 09-11-2023 12:36

Eda Erdem'in tarzı olay oldu! Sosyal medyayı salladı

Şeyma Subaşı trolledi, fotoşoplu fotoğrafın altından reklam çıktı
  • 13-11-2023 09:12

Şeyma Subaşı trolledi, fotoşoplu fotoğrafın altından reklam çıktı