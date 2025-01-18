“Kuruluş Osman”da ayrılık rüzgarları: Vedası herkesi şaşırtacak!

Burak Özçivit’in başrolünü üstlendiği ve Bozdağ Film imzasını taşıyan dizide, sezon başında Lukas karakteriyle izleyici karşısına çıkan Özgür Çevik, diziye veda etmeye hazırlanıyor.

Ahmet Yılmaz’ın yönetmenliğinde ekrana taşınan dizinin hikayesi, yeni sezon itibarıyla önemli bir değişim sürecine girdi. Hikayeye uygun olarak karakterlerde de güncellemeler yapılırken, Özgür Çevik’in ayrılığı hayranlarını üzecek gibi görünüyor.

Bu ayrılığın yanı sıra, diziye dahil olacak iki yeni oyuncu da şimdiden merak konusu oldu. Yapım ekibinin titizlikle yürüttüğü seçim sürecinde, hikayeye güçlü katkı sağlayacak isimlerin kadroya katılacağı belirtiliyor.

Yeni sezonunda da aksiyon ve entrika dolu bölümleriyle dikkat çeken Kuruluş Osman, hem oyuncu değişiklikleri hem de yenilenen hikayesiyle izleyicilerini şaşırtmaya devam edecek. Özgür Çevik’in ardından dizinin yeni yüzlerinin kim olacağı ise büyük bir merakla bekleniyor