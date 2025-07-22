Kuruluş Osman’da 4 Milyon TL Krizi! Burak Özçivit’li Dönem Sona Eriyor!

Bozdağ Film imzalı fenomen dizi Kuruluş Osman, 6. sezonun ardından büyük bir değişim sürecine giriyor. Dizinin 7. sezonunda da Burak Özçivit ile devam edileceği konuşulurken, kulislerden gelen bilgilere göre taraflar arasında sözleşme krizi yaşandı ve Özçivit’in projeden ayrıldığı iddia edildi.

4 Milyon TL Krizi

Kulis bilgilerine göre Burak Özçivit, yeni sezon için bölüm başına 4 milyon TL ücret talep etti. Yapım şirketiyle yapılan görüşmelerde anlaşmazlık çıkınca taraflar uzlaşamadı. Gelişmelerin ardından Özçivit ve dizinin yapım ekibi, sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

Orhan Dönemi Başlıyor

Yenilenen kadrosuyla atv ekranlarında yoluna devam edecek dizinin 7. sezonunda Osman Bey’in yaşlılık dönemi ekrana gelecek. Hikâyenin Orhan Bey dönemine odaklanacağı konuşuluyor. Daha önce Emre Bey’in hayat verdiği Orhan Bey karakterini yeni sezonda kimin canlandıracağı ise merak konusu oldu.

Yeni İsimlerle Görüşmeler

Bozdağ Film’in hem televizyon hem de dijital platformlar için yeni projeler hazırladığı biliniyor. Kulislerde, 7. sezon için Mert Yazıcıoğlu, Murat Ünalmış ve İbrahim Çelikkol gibi ünlü oyuncularla görüşmeler yapıldığı iddia ediliyor.