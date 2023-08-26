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Kuruluş Osman'a bomba isim

Türkiye'nin popüler dizilerinden biri olan Kuruluş Osman, beşinci sezonuyla hayranları tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Dizi, beklenmedik bir gelişmeyle sürpriz bir şekilde zaman atlaması yapacak ve Osman Gazi'nin oğlu Orhan'ın gençlik yıllarına odaklanacak.

Kuruluş Osman'a bomba isim
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 26-08-2023 22:24

Kuruluş Osman'ın beşinci sezonunda, seyircileri Orhan'ın dönemine götürecek olan bu zaman atlaması, dizinin konusunda yeni bir evreye geçiş yapacağının habercisi olarak görülüyor. Bu önemli karakter için genç yetenekler arasından seçim yapılırken, Emre Bey gibi hem yakışıklılığıyla hem de oyunculuk yeteneğiyle dikkat çeken bir isme teklif gönderildi.

Emre Bey, TRT'nin "Balkan Ninnisi" dizisinden sonra atv'nin "Vermem Seni Ellere" dizisinde başrol oynayarak kendini kanıtlamıştı. "Vermem Seni Ellere" dizisinin sona ermesinin ardından Emre Bey, çeşitli projelerden teklifler almıştı. Genç ve yetenekli oyuncunun Kuruluş Osman ekibiyle yaptığı görüşmelerin sonucu ise herkes tarafından merakla bekleniyor.

Kuruluş Osman'ın bu büyük değişimiyle ilgili olarak yaşanan bu gelişme, dizinin hayranlarını heyecanlandırırken, Orhan rolü için seçilen oyuncunun kim olacağı konusu da aynı derecede büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

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