“Kuruluş Osman” dizisinin kadrosuna yeni 2 yeni isim

Burak Özçivit'in başrolünü üstlendiği "Kuruluş Osman" dizisi, yeni sezonuyla yine büyük bir heyecanla ekrana gelmeye hazırlanıyor. Ahmet Yılmaz'ın yönetmenliğini üstlendiği dizide uzun süredir merak edilen Orhan Bey karakterini ise genç neslin başarılı ve yakışıklı oyuncusu Emre Bey canlandıracak. Bu arada Emre Bey'in partneri olarak Holofira karakterini kimin oynayacağına dair oyuncu görüşmeleri devam ediyor.

Osman Bey'in kızı Fatma Hatun'u ise Leya Kırşan canlandıracak. Ayrıca dizide Osman Bey'in oğlu "Alaaddin" karakterine hayat verecek isim Faruk Aran olacak. Faruk Aran, daha önce "Al Sancak" dizisindeki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Dizinin kadrosuna katılan Germiyanoğulları ailesinin "Yakup Beyi"ni Altan Gördüm, Saadet Hatun'u Sevil Akı, Mehmet Bey'i ise Emre Dinler canlandıracak. Ailenin kızı Gonca karakterini ise güzel oyuncu Belgin Şimşek üstlenecek.