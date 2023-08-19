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Kuruluş Osman dizisinde bomba gelişme

Beşinci sezon hazırlıkları tüm hızıyla süren "Kuruluş Osman" dizisinde çok konuşulacak bir gelişme yaşandı.

Kuruluş Osman dizisinde bomba gelişme
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 19-08-2023 17:17

"Kuruluş Osman" dizisi, beşinci sezonunun hazırlıklarına hız kesmeden devam ederken, dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Yakında seyirciyle beşinci sezonuyla buluşacak olan "Kuruluş Osman" dizisinde özellikle merakla beklenen bir olay yaşandı. atv kanalının çarşamba akşamlarını renklendiren ve Bozdağ Film tarafından üretilen dizi, yeni sezon öncesi önemli bir kararla gündemde.

Sezon finaline yaklaşırken, Malhun Hatun karakterini canlandıran Yıldız Çağrı Atiksoy, diziye veda etme kararı almış ve set arkadaşlarına veda etmişti. Ancak, yeni sezon öncesinde ansızın bir gelişme yaşandı ve yapım şirketi Atiksoy'u "Kuruluş Osman"da kalmaya ikna etti. Hem oyunculuğuyla hem de göz alıcı güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Yıldız Çağrı Atiksoy, "Kuruluş Osman" dizisinin beşinci sezon bölümlerinde de projede yer almaya devam edecek.

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