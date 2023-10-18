Kuruluş Osman 5. sezon nerede çekiliyor?

Kuruluş Osman, televizyon ekranlarını sallayan bir yapım olarak bilinir. Fakat bu efsane dizinin çekim yeri her zaman merak konusu olmuştur. Kuruluş Osman, İstanbul'un Beykoz sınırları içinde, Riva bölgesinde yer alan ve tam 300 dönümlük alana yayılmış Bozdağ platolarında hayat buluyor. Bu geniş plato üzerinde, camilerden kalelere, hanlardan hamamlara kadar pek çok yapının inşa edildiğini görmekteyiz. Dizi, neredeyse tüm sahnelerini bu özel alanda çekiyor.

Kuruluş Osman'ın Başlangıç Tarihi Ne?

Kuruluş Osman dizisinin ne zaman başladığına dair sorular, dizi hayranlarının en çok araştırdığı konulardan biri. Bu başarılı yapım, Osmanlı İmparatorluğu'nun doğuşunu anlatıyor ve ilk bölümü 20 Kasım 2019'da atv ekranlarında izleyiciyle buluştu.

Kuruluş Osman Dizisinin Oyuncuları

Kuruluş Osman, sadece konusuyla değil, oyuncu kadrosuyla da adından söz ettiriyor. Peki, bu dizide hangi ünlü isimler yer alıyor? Kuruluş Osman kadrosu; Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer ve Emre Bey gibi isimlerle başlıyor. Ancak sadece bu isimlerle sınırlı değil; Mirza Bahattin Doğan, Gökhan Atalay, Deniz Hamzaoğlu gibi birçok yetenekli oyuncu da bu dizide rol alıyor.

Kuruluş Osman'ın Tüm Bölümleri Nerede?

Kuruluş Osman'ın 5. sezonuyla devam eden macerasını ve daha önce yayınlanmış bölümlerini atv'nin resmi internet sitesi olan atv.com.tr üzerinden izleyebilirsiniz. Ayrıca atv'nin diğer popüler dizilerini ve klasikleşmiş yapımlarını da aynı adreste bulabilirsiniz.