Kuruluş Orhan’da Dev Transfer: "Demirhan Han" Geliyor!

Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi "Kuruluş Orhan", kadrosunu dev bir isimle güçlendiriyor. Bozdağ Film imzalı, yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen’in oturduğu fenomen diziye, Türk televizyon ve sinemasının usta aktörü Mustafa Üstündağ dahil oldu.

Orhan Bey’in En Zorlu Rakibi: Demirhan Han

Karakter oyuncusu kimliğiyle her rolün hakkını veren Mustafa Üstündağ, dizide dengeleri kökten değiştirecek. Üstündağ’ın hayat vereceği karakterin detayları ise şöyle:

Karakter Adı: Demirhan Han

Rolü: Orhan Bey’in ( Mert Yazıcıoğlu ) bugüne kadar karşılaştığı en dişli ve tehlikeli rakibi.

İlk Kareler: Üstündağ, geçtiğimiz hafta sonu itibarıyla sete çıkarak ilk sahnelerinin çekimlerini tamamladı.

Mert Yazıcıoğlu vs Mustafa Üstündağ Düellosu

Dizinin yeni bölümlerinde, Mert Yazıcıoğlu’nun canlandırdığı Orhan Bey ile Mustafa Üstündağ’ın Demirhan Han karakteri arasındaki stratejik savaşlar ve epik dövüş sahneleri ekranlara damga vuracak. Sosyal medyada bu transfer, "Şampiyonlar Ligi gibi kadro" yorumlarıyla karşılandı.

Çarşamba Akşamları Daha Heyecanlı

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Orhan, Mustafa Üstündağ’ın katılımıyla birlikte hikaye derinliğini artırarak izleyici kitlesini genişletmeyi hedefliyor. Usta oyuncunun karakteristik oyunculuğuyla canlandıracağı Demirhan Han’ın, tarihin akışına nasıl bir yön vereceği merak konusu.