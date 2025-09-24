Kuruluş Orhan Dizisinin Çekimleri Başladı

Mert Yazıcıoğlu’nun Orhan Bey’i canlandırdığı Kuruluş Orhan dizisinin çekimleri başladı. Bozdağ Film imzalı yapım çok yakında atv’de.

Bozdağ Film imzalı, atv ekranlarında yayınlanacak olan Kuruluş Orhan dizisinin çekimleri resmen başladı. Başrolü üstlenen Mert Yazıcıoğlu, projede Orhan Bey karakterine hayat veriyor. Tarihi yapımların başarılı ismi Mehmet Bozdağ, dizinin hem yapımcılığını üstleniyor hem de projeye yön veriyor.

Tanıtım Çekimleri Yapıldı

Merakla beklenen “Kuruluş Orhan” için tanıtım çekimleri gerçekleştirildi. Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, klaket fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak yeni dönemin başladığını duyurdu. Bozdağ, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
“Emek ve alın terimizi tecrübemizle harmanlayarak yürüttüğümüz yoğun hazırlıkların ardından bugün itibariyle Kuruluş Orhan dizimizin çekimlerine başladık. Değerli oyuncularımıza ve ekibimize Rabbimden güç ve muvaffakiyetler dilerim. Yeni hikayesi, dünyası ve güçlü oyuncu kadrosuyla Kuruluş Orhan çok yakında atv’de…”

Yeni Hikaye ve Güçlü Kadro

“Kuruluş Orhan”, Osmanlı’nın kuruluş dönemine ışık tutacak güçlü hikayesiyle dikkat çekiyor. Dizinin tarihi atmosferi, geniş oyuncu kadrosu ve yüksek prodüksiyon kalitesiyle izleyiciye unutulmaz bir ekran deneyimi yaşatması bekleniyor. Mert Yazıcıoğlu’nun Orhan Bey performansı ise şimdiden merak konusu oldu.

