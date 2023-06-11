Kuruçeşme'de Ajda Pekkan rüzgarı

“ARAMIZDAKİ ENERJİDEN VAZGEÇEMİYORUM”

Süperstar Ajda Pekkan’ın biletleri günler öncesi tükenen Kuruçeşme Açıkhava Konserinde, sevenleri mekanı hınca hınç doldurdu. Binlerce kişinin telefonlarının kameralarını hazırda tuttuğu o anlarda nefesler tutuldu ve perdenin açılmasıyla Süperstar göründü. Kuruçeşme Açıkhava Sahnesini, “Yeniden Başlasın”,Vitrin”, “Ben Yanmışım” şarkılarıyla selamlayan ünlü sanatçı, muhteşem müzik şöleninin sinyalini konserinin ilk dakikalarında verdi.

Hayranlarının büyük ilgisine kayıtsız kalmayan Pekkan, “Bu gecce çok güzel olacak ve hep birlikte eğleneceğiz.Biz beraber olduğumuzda enerji çok farklı oluyor. Ben de işte bundan vazgeçemiyorum. Sizler beni bırakmıyorsunuz. İyi ki varsınız.” sözleriyle herkese teşekkürlerini iletti. Sadece müziğiyle değil, giydiği kıyafetlerle de ikon olan Süperstar, sahnedeki şıklığıyla yine göz kamaştırdı. Kuruçeşme Açıkhava sahnesine özel Burcu Sedef tasarımı taşlı, transparan elbisesini fuşya rengi ceketiyle tamamlayarak seyircisinden yine tam not aldı.

“AJDA AŞKI” BOĞAZ’I SARDI!

Kuruçeşme Açıkhava’yı dolduran binlerce seveniyle şarkılarını söyleyen Ajda Pekkan, konseri boyunca zamana meydan okuyan klasiklerinin yanı sıra fantezi müziğin sevilen parçasıyla “Kız Sen İstanbul’un Neresindensin’ dedi, yabancı dillerde söylediği parçalarla da mest etti. Müzikseverlerle sohbet etmeyi de ihmal etmeyen Ajda Pekkan, iki buçuk saat boyunca kesintisiz bir müzik şöleni sundu. Süperstar, Kuruçeşme’yi “Ajda” haykırışlarıyla ayağa kaldıran müzikseverlere kayıtsız kalamadı. Sahneye geri dönen Pekkan, bis yaparak şarkılarını seslendirmeye devam etti.

Unutulmaz bir konsere daha imzasını atan Süperstar, müzikseverlere eşsiz bir gecce yaşattı.