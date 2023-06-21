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Kuruçeşme Açıkhava'dan bir 'Yıldız' geçti!

Kuruçeşme Açıkhava sahnesinden dün akşam bir 'Yıldız' geçti. Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında sevenleriyle buluşan Yıldız Tilbe, muhteşem bir müzik ziyafetine imza attı. Biletleri sold-out yapan Tilbe, enerjisi ve sesiyle kendine bir kez daha hayran bıraktı.

Kuruçeşme Açıkhava'dan bir 'Yıldız' geçti!
Yayın Tarihi : 2023-06-21 11:48

 

Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi, ünlü sanatçının hayranlarıyla doldu taştı. Yıldız Tilbe, ‘Aşk Bir Kahkaha', 'Vazgeçtim', 'Delikanlım' ve 'El Adamı’ gibi dillerde marş olan şarkılarını art arda sıraladı.

Zaman zaman Boğaz’a karşı aşk şarkılarını seslendirdi duygulandırdı, zaman zaman ise hareketli parçalarını kendine has dansıyla süsleyerek neşelendirdi. Farklı tarzıyla adından sık sık söz ettiren Tilbe, gri payetli pantolonu, simli tuniğiyle sahne aldığı gecede müzikseverlerden tam not aldı.

Oyun havalarına da yer verdiği repertuarıyla eğlenceyi ikiye katlayan ünlü sanatçıya, Kuruçeşme Açıkhava’yı dolduran müzikseverlerin halay çekerek eşlik etmesiyle eğlenceli görüntüler sahne oldu.

Renkli kişiliğiyle hayran bırakan Tilbe, ara ara kendisini ti'ye aldığı esprileri ile dinleyicilerini kahkahaya boğdu.

Güçlü sesi, farklı yorumu, dillerden düşmeyen sayısız şarkılarıyla gönüllere taht kuran ünlü sanatçı unutulmaz bir konsere daha imza attı.

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