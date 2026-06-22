Kurtlar Vadisi'nin Nesrin'i İpek Tenolcay Otopark Parasını Neden Ödemiyor?

Kurtlar Vadisi denince birçok kişinin aklına ilk gelen karakterlerden biri hiç şüphesiz Süleyman Çakır oluyor. Ama onun kadar unutulmayan bir isim daha var: Nesrin Çakır. Karaktere hayat veren İpek Tenolcay katıldığı bir programda yıllar sonra dizinin hayatında bıraktığı ilginç izleri anlattı. Anlattıkları ise hem şaşırttı hem izleyenleri geçmişe götürdü.

Otoparklarda Bile Ayrıcalık Görmüş

Tenolcay'ın en dikkat çeken açıklamalarından biri otoparklarla ilgili oldu. Ünlü oyuncu Kurtlar Vadisi'nin en popüler olduğu dönemde yıllarca otopark ücreti ödemediğini söyledi.

Bunun nedenini anlatırken de oldukça ilginç örnekler verdi. Otoparka gittiğinde görevlilerin kendisini görünce "Hoş geldin Nesrin Yenge" diye karşıladığını söyleyen oyuncu kartını uzattığında ise ücret alınmadığını anlattı. Hatta görevlilerin sık sık "Çakır Ağabey'e selam söyle" dediğini de ekledi.

Tenolcay bunun abartı ya da şaka olsun diye anlatılan bir hikâye olmadığını özellikle vurguladı. O dönemde gerçekten böyle olaylar yaşadığını ve hayatının bir süre bu şekilde geçtiğini söyledi.

Herkes Onu Hâlâ Nesrin Olarak Görüyor

Aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen insanların onu hâlâ karakterin adıyla çağırdığını söyleyen oyuncu bunun bazen çok ilginç durumlar ortaya çıkardığını anlattı.

Örneğin bir restorana ya da etkinliğe rezervasyon yaptırdığında karşısındaki kişiler onu gerçek adıyla değil "Nesrin Hanım" diye karşılıyormuş. Hatta kendisini "Ben İpek Tenolcay'ım" diye düzelttiğinde bile insanların bir süre sonra yine "Nesrin Hanım" demeye devam ettiğini söyledi. Bu durumun aslında dizinin izleyiciler üzerinde bıraktığı etkinin ne kadar büyük olduğunu gösterdiğini belirten oyuncu insanların bazı karakterleri gerçek hayattaki kişilerle özdeşleştirebildiğini ifade etti.

Kurtlar Vadisi Yayınlandığında Hayat Duruyordu

İpek Tenolcay sohbet sırasında dizinin yayınlandığı yılları da hatırlattı. Ona göre Kurtlar Vadisi sadece bir televizyon dizisi değildi adeta toplumsal bir olaydı.

Oyuncu dizinin ekrana geldiği akşamlarda sokakların boşaldığını söyledi. İnsanların ekran başına geçtiğini şehirdeki hareketliliğin bile azaldığını belirtti. Bu durumun ancak büyük futbol maçlarında görülebileceğini ifade eden Tenolcay Kurtlar Vadisi'nin gerçekten çok özel bir iş olduğunu dile getirdi.

Çakır Efsanesi Hâlâ Yaşıyor

İpek Tenolcay'ın anlattıkları yıllar geçmesine rağmen Kurtlar Vadisi'nin ve özellikle Süleyman Çakır karakterinin izleyicilerin hafızasında ne kadar güçlü bir yer tuttuğunu bir kez daha gösterdi. Görünen o ki bazı diziler ekranlardan ayrılsa bile etkileri uzun yıllar boyunca yaşamaya devam ediyor.