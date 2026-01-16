Kurtlar Vadisi’nin "Güllü Erhan"ı Erhan Ufak bir hayli değişmiş

Türk televizyon tarihinin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı sempatik ve sadık "Güllü Erhan" karakteriyle milyonların sevgisini kazanan Erhan Ufak, yaşadığı inanılmaz değişimle sosyal medyayı salladı. Yıllar içindeki dönüşümü görenler, ünlü oyuncuyu tanımakta güçlük çekti.

Fazla Kilolara Veda: Fit Görünüm Dikkat Çekti

Dizideki tombul ve neşeli haliyle hafızalara kazınan Erhan Ufak, geçirdiği operasyonlar ve düzenli spor sonrası adeta bambaşka biri oldu. Sosyal medya hesabından paylaştığı son karelerde;

Büyük Değişim: Fit vücudu ve tarzıyla gençleştiği görülen oyuncu, hayranlarından tam not aldı.

Takipçi Yorumları: Fotoğrafların altına, "Yıllar sana yaramış Erhan abi", "Güllü Erhan gitmiş, yerine model gelmiş" gibi binlerce övgü dolu yorum yağdı.

Bakü’de Yeni Bir Hayat: Kendi Akademisini Kurdu

Erhan Ufak, sadece görüntüsünü değil hayatını da tamamen değiştirdi. Bir süredir Azerbaycan'da yaşayan ünlü isim, sanat dünyasından kopmayarak rotasını eğitime çevirdi:

Bakü Sanat Akademisi: Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de kendi adını taşıyan bir sanat akademisi kurdu. Genç Yeteneklere Eğitim: Türkiye'deki deneyimlerini Azerbaycanlı gençlere aktaran Ufak, burada hem oyunculuk hem de sahne sanatları üzerine eğitimler veriyor. Kültür Elçisi: İki kardeş ülke arasındaki sanat köprüsünü güçlendiren çalışmalarıyla takdir topluyor.

Kurtlar Vadisi Nostaljisi

Ufak’ın her paylaşımı, takipçilerine Kurtlar Vadisi günlerini hatırlatıyor. Karakterinin dizi içindeki ikonik sahneleri hâlâ paylaşılmaya devam ederken, ünlü oyuncunun Azerbaycan’daki yeni ve sağlıklı yaşamı "Yılın en başarılı dönüşüm hikayelerinden biri" olarak nitelendiriliyor.