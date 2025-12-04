Kurtlar Vadisi’nin Efsane İsmi Necati Şaşmaz'ın Aylar Sonra Son Hali Ortaya Çıktı!

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın "Ankara ziyareti" notuyla paylaştığı son fotoğrafı ortaya çıktı. Kırlaşmış saçlarıyla dikkat çeken oyuncuya hayranları "Ekrana dön" çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi : 04-12-2025 11:31

Türk televizyon tarihine Polat Alemdar karakteriyle damga vuran ve uzun süredir ekranlardan uzak kalan Necati Şaşmaz, sessizliğini bozarak sosyal medyada yeni bir fotoğraf paylaştı. Ünlü oyuncunun sade tarzı ve kırlaşmış saçlarıyla dikkat çeken son hali, hayranlarını heyecanlandırdı.

“Ankara Ziyareti” Paylaşımı Gündem Oldu

Özel hayatı ve zaman zaman gündeme gelen iddialarla adından söz ettiren Necati Şaşmaz, uzun süren aranın ardından Instagram hesabından “Ankara ziyareti” notuyla bir paylaşım yaptı.

Şaşmaz, bir dönem "397 bölüm oynadım, 20 yılım bu işle geçti. Çok değerli ama bir o kadar da yorucuydu. Bir ara verelim istedik. Şimdi yeniden istenmeye başladı, nasipse olur" diyerek diziye dönüş sinyali vermişti. Bu son paylaşım, yıllardır beklenen Kurtlar Vadisi'nin geri dönüşü sorularını yeniden alevlendirdi.

Hayranları Yorum Yağmuruna Tuttu

Necati Şaşmaz’ın fotoğrafını gören hayranları, hasretlerini ve dönüş isteğini dile getirdi. Paylaşım kısa sürede binlerce yorum alırken, en çok öne çıkanlar şunlar oldu:

  • "Artık seni televizyonda görmek istiyoruz"

  • "Ekrana dön Polat"

  • "Seni ekranda görmeyi özledik"

Şaşmaz’ın sade ve olgunlaşmış görünümü, hem nostalji rüzgarı estirdi hem de hayranlarının ekranlara geri dönme çağrısıyla birleşerek sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

