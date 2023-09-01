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Kurtlar Vadisi'nde seneler sonra her şey ifşa oldu! Meğer o isim başrolü bu nedenle istememiş!

Türk televizyon tarihinde unutulmaz bir yere sahip olan Kurtlar Vadisi dizisi, ilk kez 2003 yılında izleyicilerle buluştu.

Kurtlar Vadisi'nde seneler sonra her şey ifşa oldu! Meğer o isim başrolü bu nedenle istememiş!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 01-09-2023 11:22

Meğer o isim başrolü bu nedenle istememiş!  Kurtlar Vadisi'nde seneler sonra her şey ifşa oldu- Türk televizyon tarihinde unutulmaz bir yere sahip olan Kurtlar Vadisi dizisi, ilk kez 2003 yılında izleyicilerle buluştu. Bu dizi, birçok ünlü oyuncunun yer aldığı yapımlar arasında özel bir konuma sahipti. İşte bu ünlü kadro içinde Elif Eylül karakterini canlandıran Özgü Namal da oldukça dikkat çeken bir oyuncuydu. Ancak yıllar sonra ortaya çıkan bir gerçek, izleyicileri büyük bir sürprizle karşıladı. Elif Eylül rolü için ilk teklifin aslında Özgü Namal'a değil, ünlü televizyon sunucusu Oylum Talu'ya gittiği ortaya çıktı. Bu ilginç gerçek, 20 yıl sonra dizi hayranlarını şaşırttı.

Oylum Talu, Teklifi Neden Reddetti?

Oylum Talu, katıldığı bir televizyon programında bu ilginç anıyı paylaştı. Programda, Kurtlar Vadisi'nin senaristlerinin diziyi yazmaya başladığı dönemde kendisine bir teklif getirildiğini açıkladı. Ancak o dönemde Oylum Talu, gazetecilik kariyerine odaklanma kararı almıştı ve bu nedenle teklifi kabul etmemişti.

Teklifin İlk Olarak Oylum Talu'ya Gitmesi

Oylum Talu, katıldığı televizyon programında bu olayı şu sözlerle anlattı: "Geçenlerde Bahadır Özdener programa geldiğinden anlatmıştı. O yüzden rahatlıkla anlatacağım. Onlar Kurtlar Vadisi'ni ilk yazmaya başladığında o dönem bana bir telefon geldi. Normalde söylemiyorum hangi dizilerden teklif geldiğini. Elif rolü için bana teklif gelmişti."

Reddettiği İçin Pişmanlık

Oylum Talu, sözlerine şöyle devam etti: "Dizinin yapımcısı Osman Sınav ile görüşmeye gittik. Ben gazeteci olacağım diyerek teklifi reddettim. Sonra çok pişman oldum." O dönemde verdiği kararın ardından büyük bir fenomen haline gelen Kurtlar Vadisi dizisindeki Elif Eylül rolünü Oylum Talu'nun oynamaması, izleyiciler için büyük bir sürpriz olarak kalacak gibi görünüyor.

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