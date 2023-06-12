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Kurtlar Vadisi dizisinin yıldız ismi Şekip Taşpınar'dan kötü haber geldi

Yayınlandığı her sezon reyting rekorları kıran Kurtlar Vadisi dizisi yıldız ismi Şekip Taşpınar'dan kahreden haber geldi. Kurtlar Vadisi yıldız ismi Şekip Taşpınar sağlık durumu merak ediliyor.

Kurtlar Vadisi dizisinin yıldız ismi Şekip Taşpınar'dan kötü haber geldi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-06-2023 12:10

Yayınlandığı sezonda buna ne lazım diyerek sorduğu soruya cevap arayan Cevat Akarsu karakterini canlandıran ünlü isim Şekip Taşpınar'tan kötü haber geldi. Şekip Taşpınar hastanede ölüm kalım savaşı verdiği açıklanmıştı. Peki Şekip Taşpınar öldü mü? Şekip Taşpınar sağlık durumu nasıl?

Şekip Taşpınar son durumu nasıl?

Kurtlar Vadisi'nin sevilen yıldızı Şekip Taşpınar son durumu sevenlerini üzdü. Şekip Taşpınar alkol zehirlenmesi nedeniyle kaldırıldığı hastaneden son dakika üzücü bir haber daha geldi. Şekip Taşpınar sağlık durumuyla ilgili flaş açıklama geldi.

Şekip Taşpınar öldü mü?

Oynadığı her dizide reyting rekorları kıran ancak adını Behzat Ç, Karadayı ve Kurtlar Vadisi Pusu dizileriyle duyuran 54 yaşındaki ünlü oyuncu Şekip Taşpınar bu sabah yoğun bakıma kaldırıldı. 

Alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan ünlü oyuncunun durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Muğla Sıtkı Koçman Hastanesine kaldırılan ünlü oyuncu için menajeri ve eşi dua istedi.

Berna Özdemir Taşpınar yardım istedi!

Tüm sevenlerinden dua isteyen oyuncunun eşi, yapılan her paylaşımı paylaşarak eşime dua edin dedi. Eşi gibi oyuncu olan 54 yaşındaki Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı eşinin iyileşeceğine inanıyor. 

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