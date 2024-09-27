Kürk Mantolu Madonna'da Salih Bademci'nin partneri kim olacak? Maria Puder rolü o isme teklif edildi

Sabahattin Ali'nin ölümsüz eseri Kürk Mantolu Madonna, sinemaya uyarlanıyor ve hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Filmin başrolünde yer alacak kadın oyuncunun kim olacağı ise büyük merak konusu. Raif Efendi karakterini başarılı oyuncu Salih Bademci canlandıracak. Bademci, Raif Efendi’nin Maria Puder’e olan derin aşkını beyazperdeye taşıyacak.

Türk-Alman ortak yapımı olan filmde, Raif Efendi'nin gençlik aşkı Maria Puder rolü için Burcu Biricik’e teklif götürüldüğü iddia edildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ancak Biricik ile aynı anda, bu önemli rol için Öykü Karayel'e de teklif sunulduğu öğrenildi. Sinema dünyasında uzun zamandır heyecanla beklenen dönem filmi, kimin Maria Puder’i canlandıracağına dair büyük bir merak uyandırmaya devam ediyor.

Bakalım, Sabahattin Ali’nin bu ikonik romanında Maria Puder karakterine hayat verecek şanslı isim kim olacak?