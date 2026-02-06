Küresel Sahnede Bir Türk Yıldız: Meryem Uzerli Dubai’de Dünya Liderleriyle Buluştu!

Meryem Uzerli Dubai'deki Dünya Hükümetler Zirvesi'ne (WGS) katıldı. Zirvedeki tek Türk oyuncu olan Uzerli'nin kadın hakları ve sanat üzerine yaptığı konuşma ve panel detayları haberimizde...

Küresel Sahnede Bir Türk Yıldız: Meryem Uzerli Dubai’de Dünya Liderleriyle Buluştu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-02-2026 11:00

Başarılı oyuncu Meryem Uzerli, Dubai'de düzenlenen ve dünyanın en prestijli platformlarından biri olan Dünya Hükümetler Zirvesi (WGS)’ne damga vurdu. Zirveye katılan ve konuşma yapan tek Türk oyuncu olan Uzerli, sanatçı kimliğinin ötesinde küresel bir kanaat önderi olarak büyük takdir topladı.

İki Ayrı Sahnede Dev İsimlerle Bir Arada

Meryem Uzerli, zirve kapsamında iki önemli oturumda yer alarak vizyonunu dünya liderleriyle paylaştı:

  • Ana Sahne ve House of Impact: Uzerli, hem dünya liderlerinin ağırlandığı ana sahnede hem de yaratıcı endüstrilerin tartışıldığı "House of Impact" sahnesinde konuşmacı olarak yer aldı.

  • Dünya Yıldızlarıyla Aynı Panelde: Panelde Uzerli’ye; Hollywood yıldızı Kelsey Grammer, Gallup CEO’su Jon Clifton, girişimci Raj Shamani ve fenomen Gstaad Guy gibi kendi alanında dev isimler eşlik etti.

Sanatın ve Kadın Haklarının Güçlü Sesi

Uzerli, konuşmalarında sadece oyunculuğundan değil, toplumsal meselelerdeki duyarlı duruşundan da bahsetti. Öne çıkan başlıklar şunlardı:

  • Kültürel Köprüler: Sanatın ve otantik bireysel seslerin kültürler arası bağ kurmadaki rolü.

  • Kadın ve Çocuk Hakları: Kadınların güçlendirilmesi, çocukların korunması ve öz değer bilinci üzerine yaptığı vurgular katılımcılardan büyük övgü aldı.

  • Küresel Temsil: Forbes Middle East Women’s Summit ve Harper’s Bazaar Women Empowerment Award gibi başarılarının ardından bu zirve, Uzerli'nin uluslararası arenadaki konumunu pekiştirdi.

Türk Kültürünün Küresel Elçisi

Dünya Hükümetler Zirvesi gibi devlet başkanları ve küresel şirket CEO’larının bir araya geldiği bir platformda Türkiye’yi temsil eden tek sanatçı olan Uzerli, Türk sanat ve kültürünün küresel sahnedeki gücünü bir kez daha kanıtladı.

