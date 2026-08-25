Merve Oflaz Bodrum Türkbükü'nde! Tekneden Karaya İnip Spor Yaptı

Survivor yarışmasındaki tarihi şampiyonluğuyla hafızalara kazınan ve ardından yer aldığı iddialı dizi projeleriyle başarılı bir oyunculuk kariyerine imza atan Merve Oflaz yaz sezonunun ve sıcak havanın tadını Muğla'nın gözde tatil beldesi Bodrum'da çıkarmaya devam ediyor. Ekranların sevilen ve düzgün fiziğiyle her daim dikkat çeken güzel oyuncusu, Bodrum'un en popüler noktalarından biri olan Türkbükü açıklarında demirleyen lüks bir teknede arkadaş grubuyla birlikte tatil yaparken objektiflere takıldı.

Türkbükü Açıklarında Mavi Tur Ve Tatil Keyfi

Gün boyu Ege'nin berrak sularında serinleyen, denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkaran Merve Oflaz arkadaşlarıyla neşeli dakikalar geçirdi. Formunu korumaya büyük özen gösteren ve spora olan tutkusuyla tanınan güzel oyuncu akşam saatlerine doğru günlük spor antrenmanını aksatmamak adına tekneden ayrılarak karaya çıkma kararı aldı.

Tekneden iskeleye ulaşmak için bir bot aracılığıyla karaya doğru hareket eden Oflaz'ın neşeli ve enerjik halleri dikkatlerden kaçmadı. Karaya yolculuk ettiği esnada deniz havasının keyfini çıkaran ünlü oyuncu o anları ölümsüzleştirmek adına bol bol özçekim (selfie) yaptı.

Rüzgarla Mücadelesi Ve Şık Tarzı Objektiflere Yansıdı

İskeleye yanaştığı esnada Bodrum'un tatlı akşam rüzgarı nedeniyle uçuşan saçlarına hakim olmakta güçlük çeken Merve Oflaz bir yandan saçlarını düzeltmeye çalışırken bir yandan da estetik pozlar vermeyi ihmal etmedi. Doğal güzelliği, spor tarzı ve sempatik tavırlarıyla Türkbükü sahilinde tüm dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu spora gitmek üzere kendisini bekleyen aracına yönelerek gözlerden kayboldu.