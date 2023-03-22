Küheylan'ın galasına ünlü akını!

Tony Ödülleri’nde En İyi Tiyatro Oyunu seçilen “Küheylan”, Barış Erdenk’in rejisiyle sahnelenen “Küheylan”ın galasına Funda Eryiğit, Hakan Meriçliler, Mabel Matiz, Merve Dizdar, Dilaver Kıvrak ve eşi, Yiğit Koçak, Gizem Erman Soysaldı, Zeynep Tuğçe Bayat, İrem Yüksel gibi isimler katıldı.

Başrolleri Kerem Alışık (Martin Dysart), Emir Özden (Alan), Hatice Aslan (Dora), Devrim Nas (Frank), Açelya Devrim Yılhan (Hesther), Gizem Katmer (Jill), Dilara Ük (Hemşire), Bertan Dirikolu (Dalton), Sercan Batık (Atlı) ve Oğuzhan Keskin (Maya) paylaştığı oyun dakikalarca ayakta alkışlandı…

Oyun sonunda konuşan Kerem Alışık, tüm ekip adına duygularını şöyle dile getirdi; “Bu zor günlerde salonumuzu dolduran kıymetli izleyicilerimiz bugün kalbimize öbek öbek güller bıraktılar... Varolsunlar” dedi…

Oyun 28 Mart, 4-13-18 Nisan’da Zorlu PSM’de sahnelenmeye devam edecek.

“Amadeus”un yazarı Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, 1970’li yıllarda Türkiye’de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde büyük tiyatrolar tarafından sahnelenen ve sinema uyarlaması yapılan oyun, HDI Sigorta’nın katkılarıyla, Zorlu PSM’de sahnelenmeye devam edecek.