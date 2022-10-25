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Gecce Magazin Haberleri

Kübra Yurdakul'dan fanlarına büyük sürpriz

Şarkılarıyla,cesur klipleriyle, hayata karşı cüretkar duruşuyla dikkat çeken Kübra Yurdakul'dan fanlarına büyük sürpriz.

Kübra Yurdakul'dan fanlarına büyük sürpriz
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 25-10-2022 18:06


Geçtiğimiz aylarda yayınladığı 'Çakma Yakuza' şarkısıyla dikkat çeken, yayınladığı farklı projelerle ve sınırları aşan cesaretiyle tanınan seksi güzel Kübra Yurdakul, sosyal medyada da her geçen gün artan takipçi sayısıyla dikkat çekiyor. Youtube kanalı, Twitter hesabı ve Instagram hesabıyla adeta yürekleri hoplatan cesur güzel bu kez de uzun zamandır beklenen onlyfans hesabıyla karşımızda. Renkli hesabını sevenlerine görsel bir şölenle tanıtan Yurdakul, kısa sürede yoğun ilgiyle karşılaştı ve fanlarından 'neden bu kadar geç kaldın? Keşke daha önce açsaydın' yorumları aldı.

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