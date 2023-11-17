Kubilay Aka'nın Hugh Jackman hayali!

Nişantaşı'nda görüntülenen Kubilay Aka, "Zaferin Rengi" adlı sinema filminin heyecanını paylaştı. Çekimlerin tamamlandığını ve filmin 16 Şubat'ta vizyona gireceğini belirten oyuncu, projenin çoğunlukla İstanbul dışında, özellikle İzmit'te çekildiğini açıkladı. Aka, filmdeki duygusal anları yaşamak için Fenerbahçe hissiyatını, Atatürk temalarını işlemenin önemine vurgu yaptı.





"ACISINI ÇIKARIYORUM"

Filmin çekimleri için 16 kilo veren Aka, fiziksel zorluklara rağmen duygusal derinliği yakalamak ve seyirciye samimiyetle aktarabilmek için çaba sarf ettiğini ifade etti. Şu anda kilo almaya çalıştığını söyleyen oyuncu, bu zorluğun ardında güzel anılar bıraktığını dile getirdi.

"DM KUTUMA ARTIK ÇOK BAKMIYORUM"



Geçtiğimiz günlerde "Hayranımla da aşk yaşayabilirim" açıklamasıyla gündeme gelen Kubilay Aka, bu konuda insanları ayırmamanın doğru olduğunu belirtti. "Önemli olan kalp ve duygu" diyen Aka, sosyal medyadaki etkileşimini azalttığını ve DM kutusuna pek bakmadığını söyledi. Ayrıca, hayranlarının soyadı ve yaş gibi bilgileri yanlış bildiğinden, bu tür konuların artık kendisine gelmediğini belirtti.



"HUGH JACKMAN'LA BİRLİKTE OYNAMA HAYALİM VAR"

Oyunculuğa dair hayallerini de paylaşan Kubilay Aka, Türk oyuncuların yurt dışında başarı elde etmesini olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. Haluk Bilginer'i idol olarak gördüğünü belirten Aka, Türk oyuncularının uluslararası arenada daha üst düzey projelerde yer almasını umduğunu ifade etti. Ayrıca, Hugh Jackman'la birlikte oynamak gibi büyük hayallerinin olduğunu ve bunun bir gün gerçekleşmesini umut ettiğini dile getirdi.