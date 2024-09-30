Kubilay Aka’dan sevgilsi Hafsanur Sancaktutan’a büyük jest!

Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan'ı dizi setinde ziyaret ederek sevgilisine güzel bir jest yaptı. İşte detaylar...

Kubilay Aka’dan sevgilsi Hafsanur Sancaktutan’a büyük jest!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-09-2024 09:28

Başarılı oyuncu Hafsanur Sancaktutan (24), özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. Kısa süre önce yaptığı “Ortalıkta adam kalmadı” açıklamasının ardından, oyuncu Kubilay Aka (29) ile yeni bir aşka yelken açan Sancaktutan'a sevgilisinden romantik bir jest geldi.

Kubilay Aka, sevgilisinin rol aldığı dizinin setini ziyaret ederek Sancaktutan’a destek verdi. Aka, setteki diğer oyuncularla samimi anlar yaşarken, bu özel ziyaretin fotoğrafları usta oyuncu Burak Sergen tarafından sosyal medya hesabında paylaşıldı. Aka’nın bu jesti, hayranları tarafından büyük beğeni toplarken, ikilinin ilişkisiyle ilgili yorumlar da hızla sosyal medyada yayıldı.

Sancaktutan ve Aka’nın ilişkisi magazin dünyasında merakla takip edilirken, bu tür romantik anlar çiftin ne kadar uyumlu olduğunu gözler önüne seriyor.

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