Kubilay Aka, Dubai’de uluslararası bir filmde rol aldı!

Son dönemin başarılı oyuncularından Kubilay Aka, uluslararası bir projede yer aldı. İnci Taneleri dizisinde canlandırdığı Cihan karakteriyle adından söz ettiren Aka’nın geçtiğimiz hafta Dubai’ye yaptığı seyahatin sebebi ortaya çıktı.

Aka, Birleşik Arap Emirlikleri’nin büyük projelerinden biri olan City of Life – Continuum filmine konuk oyuncu olarak katıldı. 2009 yapımı City of Life filminin devamı niteliğindeki yapım, Dubai’nin çok kültürlü yapısını ve gerçek hikayelerini uluslararası bir bakış açısıyla ele alıyor.

Filmin yönetmen koltuğunda Ali F. Mostafa otururken, yapımcılığını Bold Film üstleniyor. Projenin Türk yapımcıları arasında ise Barış Cangökçe yer alıyor. Kubilay Aka’nın bu projedeki rolü ve karakteriyle ilgili detaylar ise merakla bekleniyor.