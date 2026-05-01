Kubilay Aka Askerden Döndü, Ortalık Karıştı: Takibi Bıraktı, Engeli Bastı!

Kubilay Aka askerden döner dönmez Selahattin Paşalı'yı takipten çıktı, Hafsanur Sancaktutan'ı engelledi! Kıskanmak setindeki yasak aşk iddiası magazin gündemini sarstı.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-05-2026 11:48

Magazin dünyası, askerden dönen ünlü oyuncu Kubilay Aka’nın sosyal medya hamleleriyle çalkalanıyor. İnci Taneleri dizisindeki başarısının ardından vatani görevini tamamlayan Aka’nın kışladan döner dönmez yaptığı ilk iş, eski sevgilisi Hafsanur Sancaktutan ve yakın arkadaşı Selahattin Paşalı ile bağlarını koparmak oldu. Sette başlayan bir yakınlaşma iddiası, hem dostlukları hem de bir evliliği temelinden sarstı.

Kıskanmak Setinde Yasak Aşk İddiası

Tüm olaylar, Selahattin Paşalı ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrollerini paylaştığı Kıskanmak dizisinin setinde başladı. İkilinin sette fazla yakınlaştığı ve bu durumun bir aşka dönüştüğü iddiaları magazin kulislerine bomba gibi düştü. En çarpıcı iddia ise bu durumun, Selahattin Paşalı ve eşi Lara Paşalı arasında ciddi bir krize yol açtığı ve boşanma davasının eşiğine gelindiği yönündeydi.

Kubilay Aka’dan Sert Hamle: Takibi Bıraktı ve Engelledi

İddiaların yayıldığı günlerde askerlik görevini yapmakta olan Kubilay Aka, terhis olur olmaz olan biteni öğrendi. Hafsanur Sancaktutan ile kısa süre önce yollarını ayıran Aka, yaşananlara tepkisini dijital dünyadan gösterdi. Müge Dağıstanlı’nın haberine göre; başarılı oyuncu, yakın arkadaşı Selahattin Paşalı’yı sosyal medyada takipten çıkarken, eski sevgilisi Hafsanur Sancaktutan’ı ise tamamen engelledi. Aka’nın bu hamlesi, iddiaların doğruluğuna dair bir işaret olarak yorumlandı.

Paşalı Ailesinden "Zorlu Süreç" İtirafı

Boşanma ve ihanet iddiaları karşısında sessizliğini bozan Selahattin ve Lara Paşalı çifti, ortak bir açıklama yayınladı. Spekülatif haberleri yalanlayan ancak evliliklerinde sıkıntılı bir dönemden geçtiklerini kabul eden çift, şu ifadeleri kullandı:

"Her evlilikte zaman zaman zorlu dönemler yaşanabilir; biz de şu anda kendi içimizde bazı konuları çözmeye ve ilişkimizi daha sağlıklı bir noktaya taşımaya çalıştığımız bir süreçten geçiyoruz. Gerçeği yansıtmayan spekülatif haberlerin artması nedeniyle bu açıklamayı yapıyoruz."

Paşalı ailesi, her ne kadar ihanet iddialarını reddetse de ilişkinin "sağlıklı bir noktaya taşınmaya çalışılması" ifadesi, krizin derinliğini gözler önüne serdi. Kubilay Aka’nın bu resti sonrası gözler, sessizliğini koruyan Hafsanur Sancaktutan’a çevrildi.

