Kredi kartıyla taksitli alışveriş dönemi bitti! Kullanım kısıtlamaları yolda

Yüksek enflasyon son yıllarda ülke ekonomisinin en büyük sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Enflasyonun yükselmesinde en önemli etkenlerden biri de talebin yüksek olması. Kredi kartı kullanımı bazı vatandaşların ihtiyacı olmayan harcamaları dahi gerçekleştirmesine neden olabiliyor. Bu sebeple kredi kartı kullanımına bazı kısıtlamalar getirilecek.

Türkiye'de en büyük ekonomik sorun olarak yüksek enflasyon karşımıza çıkıyor. Özellikle seçimlerin ardından ekonomi yönetimi değişti. Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Mehmet Şimşek, göreve gelir gelmez enflasyonla mücadele için kemer sıkma politikası izleneceğini ve bazı yeni önlemler alınacağını açıklamıştı. Son 3 aydır Merkez Bankası kararlarıyla beklentilerin üzerinde faiz artırımına gidildi.

Enflasyonla mücadele kapsamında faiz artırımının dışında, arz talep dengesinin sağlanması ve fiyat istikrarının oluşturulması için talebin düşürülmesi için bir takım önlemler de alınıyor. Vatandaşların kredi kullanımını azlatmak ve ihtiyaç dışı harcamaları önlemek adına kredi faizleri artırıldı.

Kredi kartı kullanımı ihtiyaç dışı harcamaların en önemli etmenlerinden biri. Bazı vatandaşlar, kredi kartı harcamalarını hesaba katmıyor. Özellikle kredi kartına taksitli yapılan alışverişler, tüketiciler tarfından hiç yapılmamış sayılabiliyor. Dolayısıyla kredi kartının bilinçsiz kullanımı talebi artırarak yüksek enflasyonun seveplerinden biri haline gelebiliyor.

Kredi kartına taksit dönemi sona eriyor

Kredi kartı kullanımı günümüzde oldukça arttı. Yüksek limitli kredi kartları nedeniyle vatandaşlar harcamalarını kısıtlama gereği duymuyor. Artık cebinde nakit para taşıyan neredeyse kalmadı. Herkes bitmek bilmeyen kredi kartı limitlerine güvenerek alışveriş çılgınlığı halinde. Dolayısıyla bu durum talebin yükselmesine ve dolayısıyla enflasyonu önleme çalışmalarının sekteye uğramasına neden oluyor.

Ayrıca yüksek enflasyon nedeniyle maaşların hızla yükselmesi ve kullanılan kredi taksitlerinin bir süre sonra rahat ödenebilir hale gelmesi, vatandaşların kredi kullanarak ihtiyaç dışı alışverişler yapmasına neden oluyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararlarıyla faiz oranlarının artırılması kredi kullanımının kısmen önüne geçmiş durumda. Bankaların kredi politikaları değişmese de artık çok daha yüksek maliyetlerle krediler veriliyor. Bu sebeple kredi çekerek ihtiyaç fazlası harcamalar yapmak artık mantıksız.

Kredi kartına taksitli alışverişler de aynı kredi çekip alışveriş yapmak gibi insanların ekonomisini zorlamayacağını düşündüğü bir alışveriş şekli. Yakın zamanda kredi faizlerinin artırılması gibi kredi kartı taksitli alışverişin kısıtlanması yada tamamen kaldırılması gündeme gelebilir.

İç talebin azaltılması şart

Enflasyonun düşürülmesinin temelinde arz talep dengesinin sağlanması yatıyor. Son dönemlerde yaşanan arz sıkıntısı enflasyonun yüksek seyretmesindeki en büyük etmen. Bu sebeple iç talebin azaltılması enflasyonla mücadele anlamında en önemli adım. Bu sebeple vatandaşların ihtiyaç fazlası alışverişlerini engellemek için bazı önmeler alnıyor.

Kredi kartı kullanımının ihtiyaç fazlası alışverişlerin nedenlerinden biri olduğunu istatistikler de doğruluyor. Son bir yıl içinde kredi kartı kullanımı yüzde 300'e kadar yükseldi. Para politikasında yapılan değişiklikler ve alınan önlemlerle son 1 ay içinde yüzde 180'e kadar düşürüldü. Dolayısıyla yeni önlemlerle kredi kartı kullanımı çok daha düşük seviyelere çekilecek.

Limitler düşüşleri yaşanabilir

Ücratli çalışanların maaşlarına enflasyon farkı ve refah payıyla birlikte ciddi oranda zamlar geldi. Yüksek enflasyon sebebiyle rakamsal bazda bir anda yükselen gelir seviyesi, kredi kartı limitlerine de yansıdı. Günümüzde sabit gelirli bir vatandaşın yüzbinlerce lira limitli kredi kartı bulunuyor. Bu durum ise kredi kartı harvamalarının aşırı artmasına neden oluyor.

Kredi kartı limitleri bankaların bireysel risk politikalarına göre belirleniyor. Ancak kredi kartı kullanımını sınırlamak isteyen yetkililer, muhtemel bir adım olarak kredi kartı limitlerine de bir sınır getirebilir.

Enflasyonla mücadele kapsamında alınması muhtemel bu önlemler kademe kademe hayata geçirerek enflasyon üzerindeki etkisi izlenecektir. Enfalsyonun düşürülmesinde olumlu etki görülmesi durumunda yeni tedbirler de hayata geçirilebilir.